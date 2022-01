Mundo Ômicron silencia festas de ano-novo, mas dá sinais de recuo na África do Sul

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Dados fortalecem a suspeitas dos cientistas de que a nova variante pode ser mais transmissível, mas talvez seja menos letal. (Foto: EBC)

O avanço da Ômicron silenciou as festas de ano-novo em vários países. A boa notícia, porém, vem da África do Sul, onde a nova cepa foi detectada primeiro, em novembro. O número de casos diários caiu 30%, na semana que terminou no dia 25, e 44% com relação ao pico, no dia 16 de dezembro. A taxa de internação, que havia caído 91% nos últimos sete dias antes do Natal, está em queda em oito das nove Províncias.

Os dados fortalecem a suspeitas dos cientistas de que a nova variante pode ser mais transmissível, mas talvez seja menos letal. A notícia provocou otimismo em várias partes do mundo. Na Alemanha, o principal infectologista do país, Christian Drosten, disse que espera uma “relativa” normalidade nos próximos meses.

“Em razão da sua alta infecciosidade, a Ômicron pode se tornar o primeiro vírus pós-pandemia”, disse Drosten ao semanário suíço Sonntagszeitung. “É possível que a nova cepa tenha se disseminado a ponto de iniciar uma fase endêmica”. Segundo ele, a transição de uma fase para outra é longa, o que significa que o vírus continuará se espalhando, mas será menos letal. “Não ficaria surpreso se, nos próximos meses, ainda tivermos de usar máscaras em ambientes internos. Mas acho que não teremos mais tanta pressão nos hospitais.”

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, também expressou otimismo em relação a 2022. “Após dois anos, já conhecemos bem esse vírus”, disse ele, em mensagem de ano-novo. “Sabemos como tratar a doença e aumentar as chances de sobrevivência de pessoas. Com todo esse aprendizado, a chance de superarmos a pandemia está ao nosso alcance.”

Cautela

Apesar do otimismo, os especialistas pregam cautela. “Temos muitas pessoas não vacinadas na Alemanha, principalmente com mais de 60 anos, e elas estão em risco”, disse Drosten. “Todos precisarão de uma dose de reforço com uma vacina atualizada.”

O cientista brasileiro Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Resposta a Epidemias da África do Sul, alertou que mão é hora de relaxar, visto que a taxa de positividade para testes de covid ainda é de 28% – a OMS considera os surtos controlados se o índice for inferior a 5%. “Os números continuam altos. Ainda não estamos a salvo”, afirmou.

Após reunião realizada na quinta-feira, o governo sul-africano disse que todos os indicadores apontam que o país pode ter ultrapassado o pico de infecções. Por isso, o toque de recolher foi suspenso, restaurantes e bares poderão servir bebidas alcoólicas após as 23h e reuniões em espaços fechados foram autorizadas com até mil pessoas. O uso obrigatório de máscara em locais públicos, porém, segue de pé.

Festa limitada

Com algumas exceções, como Sydney, na Austrália, que não cancelou o tradicional foguetório de réveillon, a Ômicron silenciou as comemorações. Na Coreia do Sul, as festas foram canceladas pelo segundo ano seguido. Fogos e festas foram proibidos na maior parte da China, Índia e Indonésia.

No Reino Unido, onde um de cada 25 habitantes contraiu covid na semana anterior ao Natal, as pessoas foram encorajadas a ficar em casa na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que têm autonomia em política sanitária – na Inglaterra, o premiê, Boris Johnson, apenas recomendou um aumento da testagem antes das festas.

O restante da Europa virou o ano sob restrições. Fogos foram cancelados em cidades de França, Grécia, Portugal, Itália e Alemanha. Nos EUA, a tradicional festa na Times Square, em Nova York, foi realizada com uma quantidade menor de pessoas. Por determinação do prefeito, Bill de Blasio, o uso de máscara foi obrigatório. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The New York Times e das agências de notícias Reuters e AP.

