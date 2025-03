Rio Grande do Sul Onda de calor deve ficar ainda mais escaldante no RS esta semana

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Cidade gaúcha de Santiago registrou a mais alta temperatura do País nesta segunda: 40,5ºC. (Foto: Freepik)

Ainda não será nesta semana que os gaúchos terão alívio na onda de calor iniciada em fevereiro. De acordo com os principais serviços de meteorologia, as temperaturas devem ficar ainda mais escaldantes até o sábado (8) na maioria das regiões do Rio Grande do Sul – a máxima pode ser de 41ºC em algumas partes do mapa nesta terça-feira (4).

Na tarde dessa segunda-feira, estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicaram 40,5ºC em Santiago (Região Central) a mais alta do Brasil na ocasião. Também foram registrados 40ºC em São Borja, 39,3ºC em São Gabriel, 39,1ºC em Quaraí e 38,9ºC em Alegrete. Porto Alegre chegou a 38,8ºC. Mesmo áreas que não costumam sofrer com calor intenso, a exemplo da Serra e do Litoral, devem enfrentar tardes abafadas.

Conforme a empresa Metsul, o motivo é a permanência de uma massa de ar quente sobre o mapa gaúcho. Análise publicada no site metsul.com detalha o fenômeno:

“Trata-se de de um sistema que afeta o tempo em grande parte da América do Sul, com um bloqueio atmosférico em enorme área do território brasileiro e do Atlântico Sul. Uma grande alta pressão atua na costa do Brasil e inibe a ocorrência de chuva no Sul e áreas do Sudeste e Centro-Oeste do País”.

Tal padrão de bloqueio atmosférico tem trazido calor persistente também em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com chuva muito abaixo da média na maioria das áreas. A capital fluminense enfrentou um dos meses de fevereiro mais quentes e secos já registrados em sua história.

O cenário reforça o alerta das autoridades de saúde para a importância de uma série de cuidados. São fundamentais a hidratação permanente (sobretudo de crianças e idosos), a ventilação dos espaços e o uso de proteção na cabeça (bonés, chapéus) e protetor solar, bem como a escolha dos horários de saída à rua durante o dia – quem não puder evitá-la, deve priorizar horários de calor menos severo, tais como o início da manhã e o fim da tarde.

Capital

Em Porto Alegre, a prefeitura alerta para a combinação de altas temperaturas, ausência de chuva e baixos índices de umidade relativa do ar (30% a 40%) nas horas mais quentes do dia. O fenômeno é considerado incomum para março, quando episódios de calor extremo costumam ser mais curtos, dificilmente passando de três dias. Vale mencionar que, na média registrada desde 1991, a máxima do mês na cidade é de 29,2°C.

Os termômetros devem apontar 24°C a 38°C nesta terça, enquanto os ventos sopram de direção variável, com intensidade de até 10 km/h. Já para o período de quarta a sexta-feira a previsão é de que esse espectro fique entre 24°C e 38°C, acompanhado de ventos soprando do Norte e com a mesma intensidade do dia anterior.

(Marcello Campos)

