Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Grandes ondas atingiram a cidade de Lobitos, província peruana de Talara. (Foto: Nicolas LANDA TAMI)

Ondas de até quatro metros atingem as costas do Peru e do Equador, e causaram a morte de uma pessoa na cidade equatoriana de Manta e o fechamento da maioria dos portos no território peruano, segundo informaram as autoridades locais. As informações são da agência de notícias AFP.

No Equador, o Corpo de Bombeiros de Manta anunciou que, na manhã desse domingo (29), o corpo de uma pessoa desaparecida foi encontrado no setor de Barbasquillo. Em decorrência da situação, a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos ordenou o fechamento preventivo das praias da cidade, localizada no sudoeste do país.

“O Corpo de Bombeiros de Manta informou que, às 6h (horário local), foi encontrado sem vida o corpo de uma pessoa desaparecida no setor de Barbasquillo”, escreveu em sua conta no X a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos, que também ordenou o fechamento preventivo das praias dessa cidade, no sudoeste do Equador.

De acordo com o Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador (Inocar), as ondas nas províncias de Manabí, Guayas, Santa Elena e Galápagos atingiram até 2,1 metros. O órgão reforçou o alerta de que o estado do mar deve permanecer “agitado” até este domingo e recomendou cautela ao realizar atividades marítimas.

No Peru, a situação é igualmente crítica. O Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) informou que 91 dos 121 portos do país estão fechados devido à “ondulação anormal”, com previsão de manutenção da medida até 1º de janeiro de 2025. As fortes ondas também levaram à restrição de acesso a praias recreativas nas regiões norte e central do país.

No Callao, principal porto do Peru, localizado próximo à capital Lima, o acesso a diversas praias, como Abtao, Santa Rosa, La Arenilla e Cantolao, foi bloqueado. Além disso, as autoridades locais proibiram a saída de embarcações turísticas e pesqueiras de qualquer praia ou porto da região.

Inicialmente, o Peru havia anunciado o fechamento de apenas 30 portos, mas a intensificação do fenômeno levou ao aumento dessa restrição. Autoridades continuam monitorando o evento marítimo, que afeta não só o comércio marítimo, mas também a segurança nas zonas litorâneas de ambos os países.

De acordo com o aviso emitido na sexta-feira pelo COEN, a ondulação continuará até 1º de janeiro, afetando gradualmente diferentes áreas do litoral norte, central e sul do país.

