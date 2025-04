Mundo Onde fica Mianmar? Qual a população? Quem governa? Saiba mais sobre o país atingido por um terremoto devastador

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estimativa do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) é que o número de mortos possa superar os 10 mil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atingido por um terremoto de magnitude 7,7 na última sexta-feira (28), Mianmar sofre com as consequências do desastre natural mais mortal de sua história. Segundo a mídia estatal, duas pontes colapsaram e diversos edifícios foram destruídos em ao menos cinco cidades. A estimativa do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) é que o número de mortos possa superar os 10 mil.

Confira abaixo mais informações sobre o país devastado pelo terremoto.

– Onde fica Mianmar? Mianmar é um país localizado no Sudeste Asiático. Ele faz fronteira com Bangladesh e Índia a noroeste, China a nordeste, Laos e Tailândia a leste.

O país tem uma área de aproximadamente 676.578 km² – pouco mais de 8% o tamanho do Brasil – e é o maior do Sudeste Asiático continental.

– Qual a capital de Mianmar? A capital do país é Naypyidaw e foi instaurada em 2005 para substituir Yangon como o centro administrativo. Yangon é a maior cidade do país em termos de área urbana e centro econômico.

A cidade fica localizada no centro-sul do país e, apesar de ser a capital, tem um baixo número de habitantes e é conhecida como “cidade fantasma”.

– Qual a base da economia de Mianmar? A base da economia de Mianmar é a agricultura. O arroz é o produto mais cultivado em Mianmar.

Além do arroz, as plantações de milho cana-de-açúcar e algodão também são importantes para a economia do país, de acordo com a ONU.

– Qual é o tamanho da população de Mianmar? Segundo dados de 2023 da Organização das Nações Unidas (ONU), a população de Mianmar é de 54 milhões habitantes, sendo o 26º país mais populoso do mundo – para se ter uma comparação, o Brasil tem 211 milhões de habitantes, e é o 7º país mais populoso.

A maioria da população é composta por birmaneses, que representam cerca de 70% dos habitantes, seguidos por outras etnias como os shan e karen.

40% da população vive abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. No Brasil, esse percentual está em 27%, de acordo com o IBGE, menor nível desde 2014.

– O país se chama Birmânia ou Mianmar? O nome oficial do país é Mianmar. Durante o período colonial, o país se chamava Birmânia – apesar de, em birmanês, o nome ter sido sempre Mianmar.

A mudança foi oficializada em 1989 e teve como principais objetivos afastar o país do passado colonial e reconhecer a diversidade étnica de Mianmar.

– Quem governa Mianmar? Atualmente, Mianmar é governado por uma junta militar liderada pelo general Min Aung Hlaing, que assumiu o poder após um golpe em 2021.

O golpe interrompeu o primeiro período de democracia que o país viveu desde que se tornou independente da Grã-Bretanha em 1948.

Daquele ano até 1962, o país foi comandado por um governo civil, mas sem eleições. A partir de 1962, viveu sob diferentes regimes militares, até 2015, quando a Liga Nacional pela Democracia (NLD), liderada por Aung San Suu Kyi, venceu as eleições gerais. Em 2021, ela foi deposta pelo golpe militar.

A última eleição no país foi realizada em novembro de 2020, quando o principal partido civil, a Liga Nacional pela Democracia (NDL, na sigla em inglês), venceu 83% dos cargos em disputa. Os militares se recusaram a aceitar esse resultado, alegando terem ocorrido “enormes irregularidades” e fraudes.

Essas eleições foram bastante criticadas por não permitirem a participação de minorias étnicas.

Desde o golpe militar, Mianmar enfrenta uma guerra civil, com repressão e violência espalhada por todo o país. Logo após o terremoto, o governo militar fez ataques contra a própria população.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/onde-fica-mianmar-qual-a-populacao-quem-governa-saiba-mais-sobre-o-pais-atingido-por-um-terremoto-devastador/

Onde fica Mianmar? Qual a população? Quem governa? Saiba mais sobre o país atingido por um terremoto devastador

2025-03-31