Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
Segundo a organização, será a primeira vez que essas crianças farão um passeio a um parque temáticoFoto: Divulgação
Em uma parceria com o Rotary Club Cachoeirinha Industrial e o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela, a ONG Amigos Solidários levará 56 crianças carentes, no dia 8 de setembro, para a Serra Gaúcha.
Segundo a organização, será a primeira vez que essas crianças farão um passeio a um parque temático.
“Para conseguirmos atingir nosso objetivo, estamos em busca de amigos solidários que nos ajudem com os custos dessa viagem”, informou a ONG.
O custo total do passeio, com transporte e alimentação, está estimado em R$ 3.025. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 996180647, com Juliana Galski. A chave Pix para as doações é (51) 980209579.
