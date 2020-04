Magazine ONG anuncia que arrecadou US$ 127,9 milhões para ações contra pandemia

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Após a transmissão do festival One World: Together At Home neste sábado (18), a ONG Global Citizen e a cantora Lady Gaga divulgaram neste domingo (19) nas redes sociais que foram arrecadados US$ 127,9 milhões.

De acordo com a organização, os recursos vão ser usados no apoio aos profissionais da saúde que estão lutando contra a pandemia de Covid-19.

O evento, uma parceria com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e com curadoria da cantora Lady Gaga, foi transmitido pelo Globoplay, pela TV Globo e pelo Multishow. O objetivo foi incentivar que as pessoas fiquem em suas casas, durante o isolamento social por causa da pandemia da Covid-19.

Estrelas em casa

Durante oito horas, o festival reuniu alguns dos mais importantes artistas do planeta. Músicos do calibre de Rolling Stones, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish e Stevie Wonder transmitiram shows que produziram e gravaram dentro de suas casas – a maior parte das performances foi acústica. Foram mais de 100 artistas envolvidos na programação.

