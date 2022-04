Educação ONG cria projeto de Combate à Evasão Escolar

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2022

O objetivo da ONG é levar o projeto a pelo menos mil jovens gaúchos em vulnerabilidade social ainda no primeiro semestre de 2022 Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Conforme revelou o levantamento da organização Todos Pela Educação, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. O número representa um aumento de 171% durante a pandemia, em comparação a 2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola.

Com a intenção de reverter essa estatística, a Junior Achievement, uma das maiores organizações mundiais focada em impulsionar o futuro dos jovens, lançou a Campanha “Combate à Evasão Escolar” em parceria com a WOW Aceleradora de StartUps.

A metodologia criada pela ONG apresenta os benefícios do ensino, trazendo a compreensão de como a educação impacta nas oportunidades de vida e na renda, propondo ao aluno uma reflexão sobre seus talentos e os caminhos possíveis para o estudo e para o trabalho.

Com escritório no Rio Grande do Sul, o objetivo da ONG é levar o Programa Vantagens de Permanecer na Escola a pelo menos mil jovens gaúchos em vulnerabilidade social ainda no primeiro semestre de 2022.

Rafael Figueira Severo, presidente do conselho da ONG no Estado, ressalta que a iniciativa busca ajudar a combater a evasão escolar junto aos alunos da rede pública de ensino e mostrar a eles a importância do conhecimento ao longo da vida. “Um dos grandes problemas da educação hoje no Brasil é a evasão escolar. A sociedade civil precisa se envolver para reverter essa e outras estatísticas”, enfatizou.

O programa é gratuito e oferecido nas escolas que se cadastrarem. Inclui jogos coletivos, análise de gráficos, elaboração de um orçamento, planejamento de carreira e um debate, além de materiais individuais, ministrados por multiplicadores e voluntários com vivência de negócios, capacitados pela Junior Achievement.

Os diretores de escolas públicas podem inscrever suas escolas. É possível também colaborar com o projeto se tornando voluntário ou com a doação de qualquer valor para a campanha. Para conferir todas estas informações, basta acessar o link: http://combateaevasaoescolar.com.br/.

