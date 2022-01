Rio Grande do Sul ONG gaúcha de educação empreendedora tem o melhor número de atendidos dos últimos anos

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul atua em 150 cidades do Estado. Foto: Divulgação A Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul atua em 150 cidades do Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul, uma organização social sem fins lucrativos que atua por meio de programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação de jovens para o mercado de trabalho, teve o melhor resultado dos últimos 6 anos. Isso porque a instituição realizou em 2021 mais de 15 mil certificações relacionadas à educação empreendedora e financeira.

Fundada em 1919, nos Estados Unidos, a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas organizações de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo do mundo. No Estado, a Associação existe há 26 anos e está presente em 150 municípios gaúchos. Durante estes anos, impactou mais de um milhão de jovens no RS. Mais de 85% dos alunos atendidos pela instituição são da rede pública e/ou atendidos por organizações assistenciais. A ONG atende crianças e jovens de 7 a 24 anos.

Os programas da Junior Achievement são divididos em 3 pilares: educação empreendedora, educação financeira e preparação de jovens para o mercado de trabalho. Os cursos mais procurados no Estado são: O Futuro do Trabalho; Vantagens de Permanecer na Escola; Meu Dinheiro, Meu Negócio; Mini Empresa e JA StartUp.

As escolas municipais, estaduais, demais instituições de ensino e organizações da sociedade civil podem entrar em contato com a ONG para solicitar diferentes cursos gratuitos através do email contato@jars.org.br ou pelo site https://jars.org.br/.

A ONG no Rio Grande do Sul está sob a gestão de Rafael Figueira Severo (Presidente do Conselho) e Aline Néglia (Diretora Executiva). Entre os principais parceiros da Associação, encontram-se o Sebrae, o Senac e a Federasul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul