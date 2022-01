Rio Grande do Sul ONG oferece curso gratuito na área de TI com apoio do Google e BID Lab

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

A iniciativa é destinada a jovens de 18 a 29 anos, de baixa renda, que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública. Foto: Reprodução A iniciativa é destinada a jovens de 18 a 29 anos, de baixa renda, que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Junior Achievement, uma das maiores organizações mundiais focadas no empreendedorismo de jovens, com o apoio do Google e BID Lab (Laboratório de Inovação do Grupo BID), está lançando novas turmas do programa Tech.JÁ. São mais de 700 vagas a nível nacional e em Porto Alegre e região metropolitana são oferecidas 60 vagas.

O programa Tech.JÁ, oferece capacitação técnica em TI, desenvolve habilidades comportamentais e oferece oportunidades de mentoria com profissionais do mercado de tecnologia, aulas de criação de currículo e sobre como agir em entrevistas de emprego, além de apoiar os alunos a conseguirem boas colocações no mercado de trabalho ao final do curso.

Para fazer o curso não é necessário conhecimento ou experiência anterior, apenas ter interesse em atuar na área de TI. O curso é gratuito e online com dedicação de 4 horas por dia, 5 vezes por semana, durante 20 semanas.

A iniciativa é destinada a jovens de 18 a 29 anos, de baixa renda e que cursaram o ensino médio completo na rede pública. Ao final do programa, os estudantes receberão um certificado profissional de suporte em TI do Google e, ainda, uma certificação da JA Brasil.

Os estudantes também passam a integrar bancos de talentos de empresas parceiras, como Magalu, Rappi, Connect e ABVCAP, podendo ser chamados para entrevistas caso haja disponibilidade de vagas.

Vale destacar que a carreira na área de tecnologia é uma das mais promissoras no País, com a expectativa de uma demanda de 420 mil novas vagas até 2024, segundo a Brasscom, associação do setor. No entanto, a formação de novos profissionais não acompanha essa evolução, formando 46 mil novas pessoas com perfil tecnológico por ano.

As inscrições para o programa seguem abertas até o dia 13 de fevereiro. O link para maiores informações e inscrição é https://www.jabrasil.org.br/ti .

Confira os requisitos para participação do programa no RS

Ter idade entre 18 e 29 anos

Morar em Porto Alegre ou na região metropolitana

Possuir Ensino Médio completo em escola pública

Não estar trabalhando formalmente

Renda per capita de até 2 salários mínimos.

