Porto Alegre Ônibus 100% elétricos avançam na fase de testes com passageiros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Novos modelos de coletivos oferecem uma série de vantagens. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em fase de testes com passageiros desde o início do ano, os ônibus 100% elétricos de Porto Alegre entraram nessa segunda-feira (5) em uma nova etapa, por mais 30 dias, agora na linha “520.3–Triângulo–24 de Outubro–Auxiliadora”. A modalidade proporciona maior conforto aos passageiros e torna o transporte público mais atrativo, além de ambientalmente vantajoso.

No âmbito do programa “Mais Transporte”, a nova modalidade – denominada “e-Bus POA” – atende a um chamamento público realizado em julho do ano passado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). A pasta ainda testará outros modelos de diferentes fabricantes nos próximos meses.

O projeto-piloto já abrange as linhas “178.1–Praia de Belas Elétrica” (que vai do Terminal Azenha ao Centro Histórico pela avenida Borges de Medeiros), e a nova linha “Integradora” (com partida também na Azenha rumo ao Centro).

Veículos

Desde a chegada, em 16 de dezembro, os ônibus em teste passaram por um período de adaptações no veículo e de treinamento com motoristas. Os dois coletivos têm ar condicionado e acessibilidade com espaço reservado para idosos e cadeirantes.

O Attivi Integral da Marcopolo tem quase 13 metros de comprimento, capacidade para até 81 passageiros (36 sentados) e autonomia de 280 quilômetros, com utilização de baterias com com tempo de recarga de quatro horas.

Já o ônibus da Caio/Eletra e-Millenium possui mais de 12 metros de comprimento e capacidade para 70 passageiros (28 sentados). A autonomia é de 200 a 250 quilômetros.

Itinerário

A linha “520.3” realiza 115 viagens, tem uma frota de 20 veículos e transporta 14,4 mil passageiros em dias úteis. Os dois ônibus, nas cores verde e lilás, promovem uma redução na emissão de gases poluentes de 128 toneladas por ano.

Conforme a prefeitura, a linha foi escolhida pelas suas características de extensão, carregamento e percurso, com aclives e declives, ideais para os testes.

Com saída no terminal Triângulo, o itinerário percorre as avenidas Assis Brasil, Plínio Brasil Milano, rua 24 de Outubro, avenida Independência, rua Pinto Bandeira, avenida Mauá até o terminal da praça Revolução Farroupilha, próximo ao Mercado Público.

Já no sentido Centro-Bairro, percorre a avenida Júlio de Castilhos, rua Coronel Vicente, avenida Alberto Bins, rua Senhor dos Passos, Praça Dom Feliciano, avenida Independência, rua Mostardeiro, avenida Goethe, rua Doutor Timóteo, rua Doutor Poty de Medeiros, rua Quintino Bocaiúva, rua Eudoro Berlink, rua Carlos Trein Filho, rua Fabricio Pilar, rua Pedro Chaves Barcellos, avenida Plínio Brasil Milano e avenida Assis Brasil, até o Terminal Triângulo.

Passeio

O início da operação foi acompanhado pelo prefeito Sebastião Melo, secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, presidentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto, e da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), Tula Vardaramatos.

Melo se manifestou: “Temos o desafio de qualificar o transporte coletivo, oferecendo uma passagem que caiba no bolso do cidadão. E os ônibus elétricos são um exemplo disso, trazendo sustentabilidade, melhorando a mobilidade humana e o dia a dia para milhares de passageiros”.

O titular da SMMU seguiu na mesma linha, chamando a atenção para a importância desse início de eletrificação da frota:

“A primeira viagem com passageiros é um grande passo na revolução tecnológica que ajuda a tornar a cidade mais moderna e sustentável. Até maio vamos dar início ao projeto-piloto para implementação de 12 novos veículos elétricos no sistema de transporte da Capital”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/onibus-100-eletricos-avancam-na-fase-de-testes-com-passageiros-em-porto-alegre/

Ônibus 100% elétricos avançam na fase de testes com passageiros em Porto Alegre

2024-02-05