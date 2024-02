Esporte Ônibus da equipe do Fortaleza é apedrejado por torcedores do Sport

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

O jogador Gonzalo Escobar foi hospitalizado após o ataque. Foto: Reprodução/Redes sociais O jogador Gonzalo Escobar foi hospitalizado após o ataque. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

O ônibus da delegação da equipe do Fortaleza foi atacado quando deixava a Arena de Pernambuco, na região metropolitana do Recife, na madrugada desta quinta-feira (22). O time cearense empatou com o Sport por 1 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, divulgou vídeo na rede social após o ocorrido, com jogadores sangrando. Nas imagens, um dos integrantes da delegação diz que o que foi arremessado contra o ônibus não foi uma pedra, mas uma bomba caseira. Representantes do clube vão registrar boletim de ocorrência e os feridos devem passar por exame de corpo de delito.

Paz também publicou um vídeo com o jogador Gonzalo Escobar no hospital. “Uma das pedras pegou na cabeça dele. Como isso vai ficar? Será só mais “ um caso isolado”? Tem estilhaços no corpo dele. O que as autoridades vão fazer?”, reclamou.

Em uma live, o meia Yago Pikachu relatou que cinco atletas estavam sendo encaminhados ao hospital, entre eles o goleiro João Ricardo, os laterais Gonzalo Escobar e Dudu e o volante Lucas Sasha. Não há ainda informações sobre a gravidade das lesões.

“Covardia. Cinco jogadores para o hospital” publicou o atleta.

Posteriormente ao ocorrido, o Fortaleza confirmou que foram seis os atletas atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiveram que conter sangramentos.

João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente, segundo a nota do Fortaleza. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo.

O presidente do Sport, Yuri Romão, foi ao hospital prestar apoio à delegação do Fortaleza.

Sport e Fortaleza não se enfrentavam havia quase dois anos, desde a final do Nordestão de 2022, vencido pelo Leão do Pici. Há forte rivalidade entre os times de Pernambuco e os do Ceará, com histórico de confrontos entre torcedores.

