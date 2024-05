Rio Grande do Sul Ônibus voltam a transportar passageiros entre Porto Alegre e o Litoral Norte

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Na Capital, embarque e desembarque serão realizados no Terminal da Antônio de Carvalho. (Foto: Divulgação/Unesul)

Após vários dias de interrupção no transporte de passageiros por ônibus entre Porto Alegre e Litoral Norte devido às enchentes no Rio Grande do Sul, linhas especiais estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (9). São duas opções, com destino a Osório ou Capão da Canoa.

Nessas cidades também será possível embarcar para outros destinos rodoviários, como Tramandaí, Imbé, Mariluz, Santa Terezinha, Rainha do Mar, Xangri-Lá, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Vila São João e Torres.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em acordo com a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), autorizou o serviço por meio da ERS-040, em coletivos da empresa Unesul, que já atua no segmento.

Como a Estação Rodoviária (Centro Histórico) está inundada, tanto o embarque quanto o desembarque serão realizados unicamente no Terminal da avenida Antônio de Carvalho com Bento Gonçalves, no bairro Agronomia (Zona Leste).

A logística abrange dois horários rumo ao Litoral e dois para Porto Alegre. Passagens podem ser adquiridas no site unesul.com.br ou diretamente no Terminal da Agronomia. Confira, a seguir, um resumo do serviço:

Horários

– 11h e 16h: Porto Alegre a Capão da Canoa, semidireto e com frequência diária, via ERS-040 (Morro Alto).

– 11h e 16h, Capão da Canoa a Porto Alegre, semidireto e com frequência diária, via ERS-040 (Morro Alto).

Destinos diretos

– Osório.

– Capão da Canoa.

Conexão em Osório

– Tramandaí.

– Imbé.

– Mariluz.

– Santa Terezinha.

– Rainha do Mar.

– Xangri-Lá.

– Terra de Areia.

– Três Cachoeiras.

– Vila São João.

– Torres.

Situação rodoviária

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego de 44 rodovias estaduais gaúchas, que estão com 85 trechos sob bloqueio parcial ou mesmo total. Os dados são do Daer, com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), e abrangendo estradas administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) ou concessionárias.

“A Secretaria Estadual de Logística e Transportes [Selt] trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de modo a garantir o tráfego de veículos e pedestres”, ressalta o órgão. Um detalhamento pode ser consultado em mapa interativo no site estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

