Geral ONU apresentará provas de crimes de guerra ao Tribunal Penal Internacional

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a grande prioridade é “evitar o alastramento do conflito”. (Foto: UN Photo/Eskinder Debebe)

A ONU (Organização das Nações Unidas) declarou ter identificado “claras evidências” de que podem ter sido cometidos crimes de guerra em Israel e na Faixa de Gaza no recente conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. As provas coletadas pela Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre o Território Palestino Ocupado serão levadas ao Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, com a promessa de responsabilizar legalmente os autores envolvidos, diretamente ou não, em ambos os lados dos ataques.

“Já existem evidências claras de que crimes de guerra podem ter sido cometidos na última explosão de violência em Israel e Gaza, e todos aqueles que violaram o direito internacional e atacaram civis devem ser responsabilizados por seus crimes”, disse a comissão em nota.

O grupo definiu estar “seriamente preocupada com o mais recente ataque de Israel a Gaza” e com o anúncio de um cerco total” a Gaza. A medida envolve retenção de água, alimentos, eletricidade e combustível, o que para a ONU “sem dúvida, custará vidas civis e constituirá um castigo coletivo”.

“A Comissão insta as forças de segurança israelitas e os grupos armados palestinianos a respeitarem estritamente o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos”, diz a Nações Unidas, na nota.

No texto, a ONU afirmou que o único caminho para a paz é “abordar as causas profundas do conflito, nomeadamente pondo termo à ocupação ilegal do território palestiniano e reconhecendo o direito do povo palestiniano à autodeterminação”.

O conflito na região começou no último sábado (7). Homens armados do Hamas, grupo terrorista que atua no território Palestino, invadiram Israel e atacaram diversas cidades. Naquele dia, os integrantes abriram fogo contra civis que estavam nas ruas.

Israel, que revidou os ataques, reforçou suas tropas no sul do país e nos arredores da Faixa de Gaza. Na terça-feira, a Defesa israelense disse ter retomado o controle da fronteira.

O mundo está “assistindo com horror um ciclo sobrecarregado de violência”. Essas foram as palavras que o secretário-geral da ONU, António Guterres, usou para descrever “os acontecimentos dramáticos em Israel e em Gaza.”

Em conversa com jornalistas nessa quarta-feira (11), em Nova York, o chefe das Nações Unidas disse estar em contato com líderes da região e pediu que eles usem sua influência para impedir uma escalada das tensões.

Segundo Guterres, a grande prioridade é “evitar o alastramento do conflito”. Nesse sentido, ele afirmou estar “preocupado com a recente troca de tiros ao longo da Linha Azul e com os recentes ataques relatados no Sul do Líbano”.

O líder da ONU fez um apelo “à libertação imediata de todos os reféns israelenses detidos em Gaza”.

O secretário-geral também disse que é necessário “acesso humanitário rápido e desimpedido” aos locais afetados por bombardeios em Gaza.

Guterres ressaltou que “os civis devem ser protegidos em todos os momentos” e que “o direito humanitário internacional deve ser respeitado e defendido”. As informações são do portal de notícias G1 e da ONU.

