Mundo ONU diz que a pandemia do coronavírus provoca aumento expressivo da necessidade de ajuda humanitária

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A ONU adverte que a pandemia, que matou mais de 1,45 milhão de pessoas no mundo, afetou de modo desproporcional aqueles que "já vivem no fio da navalha" Foto: Reprodução A ONU adverte que a pandemia, que matou mais de 1,45 milhão de pessoas no mundo, afetou de modo desproporcional aqueles que "já vivem no fio da navalha". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou nesta terça-feira (1º) que serão necessários 35 bilhões de dólares para ajudas em 2021, em meio a uma pandemia que deixou milhões de pessoas na pobreza e sob a ameaça da fome.

O relatório anual Panorama Humanitario Mundial da organização afirma que 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de algum tipo de assistência de emergência no próximo ano, o que representa um aumento de 40% em relação a 2020.

“O aumento se deve quase totalmente à Covid-19”, afirmou o coordenador da ajuda de emergência da ONU, Mark Lowcock. Em 2021, uma em cada 33 pessoas no planeta vai precisar de ajuda, indica o documento.

O apelo anual das agências das Nações Unidas e de outras organizações humanitárias apresenta, de modo geral, um cenário sombro das necessidades provocadas pelos conflitos, os deslocamentos, os desastres naturais e a mudança climática.

A ONU adverte que a pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 1,45 milhão de pessoas no mundo, afetou de modo desproporcional aqueles que “já vivem no fio da navalha”.

“O panorama que apresentamos é a perspectiva mais desoladora e sombria sobre a necessidade humanitária no período futuro que já anunciamos”, disse Lowcock. A quantia mencionada seria suficiente para ajudar 160 milhões das pessoas mais vulneráveis em 57 países, segundo a ONU.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo