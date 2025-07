Notícias ONU reconhece Orla do Guaíba como modelo de inovação urbana

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

O texto enfatiza a renovação dos trechos 1 e 3 que transformou a orla em um dos espaços públicos mais visitados do município, com áreas de passeio, prática esportiva, gastronomia e lazer noturno. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A revitalização da orla do Guaíba, em Porto Alegre, aparece em destaque na revista Implementando a Nova Agenda Urbana: Casos Práticos na América Latina e Caribe. A publicação foi organizada pela ONU-Habitat, entidade das Nações Unidas que atua no apoio a ações que promovam cidades socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente prósperas. Lançado em 2025, o trabalho reúne 107 estratégias urbanas eficazes aplicadas em diversos países do continente americano.

As intervenções foram selecionadas com base em critérios como impacto social, diversidade de usos e potencial de replicação em outras localidades. Outro aspecto destacado foi o modelo de gestão adotado no município, que privilegiou o financiamento internacional e as parcerias público-privadas.

O texto enfatiza a renovação dos trechos 1 e 3 que transformou a orla em um dos espaços públicos mais visitados do município, com áreas de passeio, prática esportiva, gastronomia e lazer noturno. “Seguimos mobilizados para que a capital gaúcha invista em mais obras de qualidade e siga como exemplo de inovação e inclusão nos próximos anos”, enfatiza o secretário de Planejamento e Gestão, Cezar Schirmer.

A publicação da ONU-Habitat também apresenta iniciativas relevantes em cidades como São Paulo (Brasil), Medellín (Colômbia), Montevidéu (Uruguai), Ciudad Juárez (México), Lima (Peru) e Mompox (Colômbia). Entre os temas abordados na revista estão mobilidade sustentável, urbanismo resiliente, inclusão social, planejamento territorial, habitação acessível, economia urbana e participação cidadã. A obra incentiva a cooperação entre governos e estimula soluções inovadoras.

Prefeitura reforça equipes para limpeza da Orla do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre amplia a partir desta quinta-feira, 17, a operação especial de limpeza na Orla do Guaíba, após as chuvas que atingiram a cidade em junho. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) passam a reforçar o trabalho realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) desde 23 de junho, que se estende do Centro Histórico ao bairro Guarujá. O objetivo é acelerar o recolhimento de troncos e galhos acumulados nas margens do lago. Até o momento, cerca de 600 toneladas de materiais já foram removidas.

O fortalecimento da ação também permitirá ampliar a capacidade de reaproveitamento dos resíduos arbóreos. Atualmente, eles são encaminhados para a Unidade de Triagem e Compostagem (UTC), para a produção de composto orgânico e lenha.

