Política Onyx integrará bloco de governadores reeleitos e candidatos em segundo turno que apoiam Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Líder nas pesquisas no Rio Grande do Sul, Onyx se juntará aos governadores Cláudio Castro (PL-RJ), Romeu Zema (Novo-MG) e Rodrigo Garcia (PSDB-SP) Foto: Agência Brasil/Divulgação Líder nas pesquisas no Rio Grande do Sul, Onyx se juntará aos governadores Cláudio Castro (PL-RJ), Romeu Zema (Novo-MG) e Rodrigo Garcia (PSDB-SP). (Foto: Agência Brasil/Divulgação) Foto: Agência Brasil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL), que foi para o segundo turno contra Eduardo Leite (PSDB) vai se reunir amanhã com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto para formalizar seu apoio à reeleição do presidente da República. O encontro está marcado para às 9h.

Bloco

Líder nas pesquisas de intenção de voto no Rio Grande do Sul, Onyx quer se juntar aos governadores Cláudio Castro (PL) – Rio de Janeiro -, Romeu Zema (Novo) – Minas Gerais – e Rodrigo Garcia (PSDB) – São Paulo – que já manifestaram apoio ao atual chefe do Poder Executivo.

Além de ser do mesmo partido do presidente, o político gaúcho já ocupou diversas pastas no governo Bolsonaro, incluindo a chefia da Casa Civil no começo do mandato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política