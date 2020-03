Colunistas Onyx terá de explicar critérios de Osmar Terra para o Bolsa Família

Por Flavio Pereira | 10 de março de 2020

Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. (Foto: Agência Brasil)

Menos de um mês após assumir o Ministério da Cidadania – tomou posse em 19 de fevereiro – o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), foi notificado pelo Ministério Público Federal, que deu cinco dias para que se esclareçam os critérios de concessão do Bolsa Família que vinham sendo dotados pelo seu antecessor, Osmar Terra (MDB).

Nordeste com poucos novos beneficiados

O que chamou a atenção do MPF foi o fato de a Região Nordeste ficar com apenas 3% das famílias contempladas com novos benefícios em janeiro deste ano. A surpresa se dá, porque a região tem o maior número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza na fila do programa. Enquanto isso, Sul e Sudeste receberam 75% das novas concessões nos últimos meses.

Governador e deputados unificam pautas

Três pautas mobilizaram a bancada gaúcha na manhã de segunda-feira: o período de estiagem, a possível chegada do coronavírus ao Rio Grande do Sul e a mobilização pela busca do ressarcimento das perdas da Lei Kandir. A reunião, na Assembleia Legislativa, contou com a presença de 28 deputados estaduais, 14 deputados federais e do senador Lasier Martins.

Bancada terá agenda de encontros

Foi definido que este encontro será o primeiro de uma série de reuniões para debater assuntos de relevância para o Estado. O próximo, de acordo com o deputado Ernani Polo, ocorrerá em 11 de maio. “Se pudermos unificar as pautas que chegam até nós, teremos uma condição melhor de avançar e de fazer com que elas se tornem realidade”, explicou o governador Eduardo Leite.

Eduardo Leite em Brasília

Para reforçar a pressão em busca de alternativas de soluções aos prejuízos da estiagem nas lavouras gaúchas, o governador Eduardo Leite agendou para quarta-feira, em Brasília, uma reunião com a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina.

Frente Agropecuária Gaúcha

Na manhã de ontem, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (DEM) transmitiu a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha (FPA Gaúcha) para o deputado Edson Brum (MDB). Lorenzoni, ao passar a presidência, saudou Brum, afirmando que “depois de um ano de muito trabalho e debates importantes para os setor, tenho certeza que a liderança da frente fica em excelentes mãos”.

