Acontece Onze novos secretários tomam posse no estado

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Onze novos secretários estaduais irão compor o governo de Ranolfo Vieira Jr. Foto: Palácio Piratini

Nesta segunda-feira (04), o governador Ranolfo Vieira Jr apresentou os onze novos secretários estaduais para composição do seu mandato no Palácio Piratini. Os nomes entram no lugar daqueles que faziam parte do governo de Eduardo Leite, que deixou o cargo no fim de março.

Durante a cerimônia de posse, o atual governador salientou que terá nove meses de atuação, com a proposta de dar seguimento a tudo que já vinha sendo realizado. “Não teria porque nós alterarmos aquilo que está dando certo. Segundo ponto: nós fizemos de maneira conjunta, o Eduardo e eu, o plano de governo”, afirmou Vieira Jr.

Vanius Santarosa é o novo secretário da área de Segurança Pública, antes comandada por Ranolfo. Ele pretende dar continuidade ao trabalho realizado antes pelo novo governador. “O desafio é fazer com que a secretaria continue desenvolvendo uma atividade de forma que os indicadores criminais continuem sendo reduzidos. O delegado Ranolfo vinha desenvolvendo na Secretária de Segurança Pública e fez de tal forma que implementou as linhas de trabalho e os indicadores tiveram uma redução drástica”, reforçou o secretário.

Além de Santarosa, tomaram posse:

Marcia Pires de la Torre – Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social

Luiz Gustavo de Souza – Secretaria de Logística e Transportes

Flávia Colossi Frey – Secretária Extraordinária de Estado – Chefe de Gabinete

Raphael Ayub – Secretaria de Turismo

Domingos Velho Lopes – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Hamilton Sossmeier – Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Letícia Boll Vargas – Secretaria do Esporte e Lazer

Patrícia Kotlinski – Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais

Marjorie Kauffmann – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

Carlos Rafael Mallmann – Secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Volnei Minozzo – Secretaria de Obras e Habitação

Nos próximos dias, Ranolfo deve se reunir separadamente com cada secretário para alinhar os projetos.

