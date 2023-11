Porto Alegre Operação apreende mais de dois mil itens vendidos irregularmente na região central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Entre os materiais apreendidos estão itens de vestuário, óculos de sol, cigarros contrabandeados e aparelhos eletrônicos. Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA Entre os materiais apreendidos estão itens de vestuário, óculos de sol, cigarros contrabandeados e aparelhos eletrônicos. (Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA) Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA

Em uma semana, a secretaria municipal de Segurança (SMSEG) de Porto Alegre apreendeu mais de dois mil itens que eram vendidos irregularmente nas ruas do Centro da cidade. A “Operação Calçada Livre” tem como foco a área que passa por revitalização.

Entre os materiais apreendidos estão itens de vestuário, óculos de sol, cigarros contrabandeados e aparelhos eletrônicos. As atividades do comércio formal também são monitoradas, já que os empreendedores devem cumprir a Lei Complementar 12/1975, que não permite as gôndolas sobre as calçadas.

A Operação foi criada em meio às obras de revitalização do Quadrilátero Central e visa a coibir o comércio irregular e a poluição visual e sonora. Somente neste ano, três pessoas foram presas e mais de 15 mil itens foram apreendidos pela ofensiva.

“Nosso objetivo é qualificar o espaço público para a circulação de pessoas. Além disso, a ação contribui para o fortalecimento da economia – que, muitas vezes, sofre com a concorrência desleal na região central da Capital”, explica o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

A ocupação irregular das calçadas é vedada na Lei Municipal 10.605/2008. Os vendedores são orientados a buscar regularização junto à Sala do Empreendedor, ou espaços fixos dentro do POP Center.

As denúncias, conforme orientação da prefeitura, podem ser feitas por meio dos telefones 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

