Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Na Lomba do Pinheiro, uma tabacaria estava aberta, sem alvará de funcionamento Foto: PMPA/Divulgação Na Lomba do Pinheiro, uma tabacaria estava aberta, sem alvará de funcionamento. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

Dois estabelecimentos comerciais foram autuados na madrugada deste domingo (04) por estarem operando irregularmente como casa noturna em Porto Alegre. Na Lomba do Pinheiro, uma tabacaria estava aberta, sem alvará de funcionamento.

O estabelecimento fica localizada na avenida Deputado Adão Pretto. Já na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, um segundo bar foi autuado pelos fiscais por estar com som além do permitido. As ações foram realizadas dentro da operação Esforço Concentrado, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança.

Ainda na Lomba do Pinheiro, uma blitz foi realizada em conjunto pelos órgãos de segurança e EPTC. Onze veículos foram abordados, seis deles autuados e outros cinco recolhidos.

“Após recebimento de denúncia, atuamos em uma área específica na Lomba do Pinheiro, onde uma série de irregularidades era registada como aglomeração de público, barulho de som alto e arranque de veículos”, aponta o secretário-adjunto Comissário Zottis.

Durante a madrugada, dispersões de público também ocorreram na Cidade Baixa e Lomba do Pinheiro. De forma preventiva, abordagens foram realizadas liberando o bloqueio de vias nestes bairros.

Participaram da ação efetivos da Guarda Municipal, 19º Batalhão de Polícia Militar, fiscais municipais e agentes da EPTC. Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 153.

