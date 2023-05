Mundo Operação combate esquema bilionário de notas fiscais falsas em transações com ouro e sucatas no RS e em mais três Estados

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

No RS, foram cumpridos 16 mandados judiciais em Caxias do Sul, um em Bento Gonçalves e um em Porto Alegre

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Gauteng para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes fiscais em transações com ouro, outros metais e sucatas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Durante a ação, 280 policiais e servidores da Receita cumpriram 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências, além do bloqueio de imóveis e contas bancárias. No RS, foram cumpridas 16 ordens judiciais em Caxias do Sul, uma em Bento Gonçalves e uma em Porto Alegre.

Por meio do cruzamento de dados e do uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a um grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas. Com base nas constatações, a PF instaurou um inquérito em dezembro de 2021.

As investigações identificaram existência de um esquema de emissão de notas falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas, envolvendo diversas empresas em pelo menos quatro Estados. Várias foram abertas em nome de “laranjas”. Essas pessoas eram beneficiárias do programa Auxílio Emergencial e movimentaram quantias expressivas nas suas contas bancárias.

Além de transações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões de reais em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas operações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal.

