Operação combate esquema de tele-entrega de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

São nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão sendo cumpridos em Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha Foto: Polícia Civil/Twitter São nove mandados de prisão e 15 de busca e apreensão sendo cumpridos em Gravataí, Porto Alegre e Cachoeirinha. (Foto: Polícia Civil/Twitter) Foto: Polícia Civil/Twitter

A Polícia Civil desarticulou um grupo que realizava tele-entrega de drogas em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A chamada Operação Bart ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), no município e também em Porto Alegre e Cachoeirinha.

São 15 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva sendo cumpridos – até as 8h, cinco pessoas foram presas. A ação da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí conta com 75 agentes e 24 viaturas.

A investigação teve início em fevereiro, quando se chegou a um grupo no WhatsApp que contava com 2.560 contatos cadastrados. A partir dele, os clientes realizam pedidos de maconha ou cocaína e, em seguida, motoboys realizavam a entrega.

A Operação Bart recebeu esse nome porque a figura do perfil que os criminosos usavam era do personagem Bart Simpson, da série da TV. De acordo com a investigação, entre 11 e 16 de abril deste ano, foram realizadas 183 entregas, além de um registro de cerca de 415 conversas.

