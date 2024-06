Esporte Operação da Polícia Federal apura fraude no FGTS de dezenas de jogadores de futebol

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Guerrero teve R$ 2,3 milhões sacados de forma fraudulenta do seu FGTS. Foto: Ricardo Duarte/Inter Guerrero teve R$ 2,3 milhões sacados de forma fraudulenta do seu FGTS. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A operação da Polícia Federal (PF) que descobriu o golpe contra o jogador peruano Paolo Guerrero, ex-Inter, Corinthians e Flamengo, investiga se mais jogadores de futebol profissional foram vítimas de quadrilha que desvia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Guerrero teve R$ 2,3 milhões sacados de forma fraudulenta do seu FGTS. Ele saiu do Inter no final de 2021 e quando foi sacar o saldo da rescisão do contrato descobriu que seis dias antes uma pessoa tinha se passado por agente do jogador e, com documentos falsos, retirou todo o dinheiro.

O golpista transferiu a quantia para uma conta falsa do jogador em um banco privado e depois para outras duas contas. Por ordem judicial, a polícia conseguiu bloquear parte do dinheiro. Depois, a Caixa Econômica Federal, que administra contas do FGTS, deve ressarcir o jogador.

Na terça-feira (28), a PF deflagrou a operação e cumpriu seis mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de São Paulo. A quadrilha age há cerca de 10 anos.

Dois suspeitos de aplicar o golpe chegaram a ser investigados em 2015 e 2017. Segundo a PF, os golpistas da quadrilha já tinham sido empresários ou agentes de jogadores de futebol e, por isso, tinham conhecimento de como poderiam representar eles.

De acordo com a Polícia Federal, não houve participação de funcionários da Caixa Econômica Federal e o golpe aconteceu por ninguém ter checado a documentação que estava com o falso agente.

Os golpistas vão responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa, na medida de sua culpabilidade, cujas penas podem chegar a 20 anos de prisão.

Segundo a PF, com base na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), atualmente cerca de 27 mil jogadores estão registrados com carteira assinada no Brasil. Destes, 97% ganham até R$ 1,5 mil e recolhem 8% de FGTS. Os outros 3% são altos salários, que recolhem altos valores de FGTS.

A Caixa afirmou, por meio de nota, que aperfeiçoa constantemente os critérios de segurança, observa as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a ocorrência de fraudes, além de possuir estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes dispondo de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/operacao-da-policia-federal-apura-fraude-no-fgts-de-dezenas-de-jogadores-de-futebol/

Operação da Polícia Federal apura fraude no FGTS de dezenas de jogadores de futebol

2024-05-30