Prefeito de Sorocaba nega ligação com supostos desvios da Saúde. (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal terminou nessa sexta-feira (11), a contagem do dinheiro apreendido na Operação Copia e Cola, que investiga o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), e aliados por suspeita de desvios de recursos da Saúde. O total foi de R$ 1.760.157,00.

A maior parte do dinheiro – R$ 863.854,00 – estava em caixas de papelão encontradas em um carro em São Paulo. O veículo pertence a um pastor apontado como operador financeiro do suposto esquema.

Uma grande quantia – R$ 646.350,00 – também foi apreendida em um endereço em Araçoiaba. Além disso, a Justiça autorizou o sequestro de bens dos investigados até o limite de R$ 20 milhões.

A Polícia Federal investiga indícios de fraudes na contratação de uma organização social para administrar unidades de saúde da prefeitura. O inquérito também mira operações suspeitas que aparentam ter sido usadas para lavagem de dinheiro, como depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

No total, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão nas cidades de Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco, todas no estado de São Paulo, e em Vitória da Conquista, na Bahia.

Mais de cem policiais federais participaram da ação. A investigação começou em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação da OS Iase (Organização Social Instituto de Atenção à Saúde e Educação) para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços de saúde no município.

Também foram identificados, segundo a PF, atos de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação, de acordo com a PF.

Vídeo irônico

Após a operação, Manga divulgou um vídeo irônico, onde aparece descalço na rua onde mora, usando bermuda e camiseta preta, ironizando as buscas feitas pela PF.

“Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia, da denúncia, da denúncia, e acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, nutella e o pokémon que o meu filho tanto ama”, disse.

Ele afirmou que vai intensificar a campanha e diz que não tem medo do presidente Lula (PT).

“Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população”, disse para a câmera.

A Prefeitura de Sorocaba afirmou, em nota, que a operação também aconteceu em outras cidades e que colabora para que todos os fatos sejam brevemente esclarecidos.

A nota ainda destaca que a operação acontece no “momento de grande projeção da cidade e do nome do prefeito Rodrigo Manga no cenário nacional, inclusive pontuando com destaque em pesquisas para governador do Estado de São Paulo e presidente do Brasil”.

