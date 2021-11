Brasil Operação da Polícia Federal queima mais de 30 balsas de garimpeiros ilegais em rio do Amazonas

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Ofensiva contou com o apoio da Marinha, Aeronáutica e Ibama. (Foto: Divulgação/PF)

Mais de 30 balsas foram incineradas ao longo deste sábado (27) pela Polícia Federal durante ação contra o garimpo ilegal de ouro no rio Madeira, no Amazonas. O agentes também queimaram equipamentos e efetuaram ao menos uma prisão, em uma ofensiva com o apoio da Marinha, Aeronáutica e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

A maior parte das abordagens a apreensões foi realizada por equipes em helicópteros. Nos casos em que havia pessoas no local, seus documentos eram fotografados e os indivíduos liberados com seus pertences, antes da destruição da balsa, com fogo gerado pelo próprio combustível armazenado na embarcação.

Realizada nas águas do Madeira que cortam o município de Nova Olinda do Norte, a operação não tem data definida para acabar. O alvo são mais de 300 embarcações aglomeradas há mais de uma semana no interior do município de Autazes, a 230 quilômetros de barco da capital Manaus. Mas a maioria já havia se dispersado no dia anterior, após o vazamento de informações sobre a chegada iminente da PF.

Segundo a corporação, nesse tipo de situação muitos garimpeiros recolhem a balsa para a margem, retira o maquinário que conseguir e abandona a embarcação, cujo deslocamento é lento. Em outros casos, tenta esconder o equipamento em pequenos afluentes do rio.

Por meio de trocas de mensagens, os garimpeiros já comentavam sobre a mobilização de repreensão desde a última quarta-feira (24). Ainda assim, permaneceram por mais três dias atracados, formando fileiras. A desmobilização do grupo começou para valer na sexta-feira (26), pelo rio Madeira.

Nos últimos dias, alguns garimpeiros chegaram a trocar mensagens sobre um suposto plano de revide à fiscalização. Acabaram desistindo, porém, ao ficarem sabendo que teriam pela frente um intenso aparato policial.

Demora

Autoridades brasileiras já tinham há mais de um mês diversas imagens de satélite mostrando a formação de uma verdadeira “vila fluvial” de garimpeiros no rio Madeira.

As imagens da formação do garimpo são de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), dos Estados Unidos e da Europa. Há outras, em alta resolução e feitas todos os dias, da empresa Planet, adquiridas pelo governo.

Dados do MapBiomas, projeto que mapeia a superfície do território nacional, mostram que a área de garimpo na Bacia do Madeira saltou de 3.753 hectares em 2007 para 9.660 hectares no ano passado, um recorde em 36 anos.

De acordo com o coordenador MapBiomas Mineração, César Diniz, tem sido constante a presença de balsas de garimpo no rio, deste o Amazonas até Rondônia. Mas nunca na concentração atual. “Uma ação criminosa nesse nível demonstra um total desprezo pelas leis e certeza de impunidade”, salienta.

Ele criticou duramente a publicidade prévia dada à ofensiva pelas próprias autoridades. Afinal. os garimpeiros saíram no mesmo dia em que o governador amazonense Wilson Lima (PSC) pediu ao governo federal o envio da Força Nacional de Segurança ao local.

“Se não foi por falta de aviso que a concentração se formou, foi por aviso que se desfez”, criticou um fonte ligada ao movimento ambientalista, em alusão a

Diniz afirma que no passado operações contra crimes ambientais eram sigilosas, para flagrar os responsáveis pelas irregularidades como desmatamento. “Falar que vai mandar a polícia é uma estupidez ou uma falha estratégica muito grande”, lamenta.

