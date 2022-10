Rio Grande do Sul Operação de combate a fraudes percorre 29 postos de combustíveis na região de Cruz Alta

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Análises não identificaram anormalidades em relação aos padrões legais. (Foto: Divulgação/MP-RS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) encerrou nesta terça-feira (4) uma fiscalização especial em postos de combustíveis de Cruz Alta e outros municípios da Região Noroeste do Estado. Durante dois dias, foram percorridos 29 estabelecimentos, tendo como foco o combate a adulterações no produto vendido aos gaúchos.

Um laboratório móvel para análise de material foi instalado nas dependências do MP local, onde um engenheiro-químico realizou análises em 58 amostras coletadas em Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Pejuçara e Fortaleza dos Valos.

As análises foram realizadas em equipamentos certificados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP), como densímetro eletrônico, analisador de ponto de fulgor, condutivímetro, espectrômetro de infravermelho e provetas. Não foram encontradas anormalidades em relação aos padrões legais.

Participação

Realizada a pedido da promotora de Justiça de Cruz Alta, Vanessa Casarin Schütz, a operação teve a presença do titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho.

De acordo com o MP-RS, outras operações de monitoramento da qualidade de combustíveis já estão agendadas até o fim do ano, conforme solicitação de Promotorias de Justiça do Interior do Estado.

(Marcello Campos)

