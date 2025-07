Rio Grande do Sul Operação Desmanche apreende quase mil toneladas de sucata no primeiro semestre de 2025 no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apreensões cresceram 134% na comparação com os primeiros seis meses de 2024 Foto: Pablo Cardoso/Ascom SSP Apreensões cresceram 134% na comparação com os primeiros seis meses de 2024 Foto: Pablo Cardoso/Ascom SSP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Operação Desmanche fechou o primeiro semestre de 2025 com números expressivos. Criada em 2016, pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da SSP (Secretaria da Segurança Pública), essa ação permanente reúne as forças de segurança do Estado para reprimir o comércio ilegal de peças automotivas de procedência suspeita.

Em 18 ações realizadas, as forças de segurança apreenderam 965 toneladas de sucatas, uma alta de 134% na comparação com os primeiros seis meses de 2024, quando foram recolhidas 412 toneladas.

Aumento nas prisões

Os demais dados da operação também apresentaram alta. Em 2025, o número de empresas fiscalizadas subiu 210%, de 11 para 34. Já quantidade de cidades visitadas aumentou em 111%, sendo nove em 2024 contra 19 neste ano.

A operação efetuou 10 prisões de janeiro a junho, 43% a mais do que nos primeiros seis meses do ano passado, quando sete pessoas foram presas.

A emissão de termos circunstanciados e as notificações dos bombeiros cresceram 162% (de oito para 21) e 136% (de 11 para 26), respectivamente.

O coordenador da operação, tenente-coronel Jefferson Eroni, destaca que o caráter permanente das ações contribuiu para a queda dos índices de criminalidade, em especial do roubo de veículos.

“Com a Operação Desmanche, a SSP atua de forma contínua no combate ao comércio ilegal de peças automotivas. Com essas ações preventivas e repressivas, ajudamos a contribuir na diminuição de crimes que tenham veículos como alvo. Vale destacar que o número de veículos roubados no Rio Grande do Sul vem caindo ao longo dos anos. Tudo isso é fruto de um trabalho de integração permanente das forças de segurança, do qual a Operação Desmanche faz parte”, afirmou.

Como denunciar

O cidadão pode auxiliar na redução de crimes e na atuação dos órgãos de segurança denunciando qualquer atividade irregular pelo telefone 181 (Disque-Denúncia) ou pelo formulário disponível no site Denúncia Digital 181. O sigilo é garantido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/operacao-desmanche-apreende-quase-mil-toneladas-de-sucata-no-primeiro-semestre-de-2025-no-rio-grande-do-sul/

Operação Desmanche apreende quase mil toneladas de sucata no primeiro semestre de 2025 no Rio Grande do Sul

2025-07-16