Grêmio Grêmio tem os retornos de Marlon e Dodi para o confronto contra o Alianza Lima, do Peru, pela Copa Sul-Americana

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Grêmio deve vir com mudanças em todos os setores do campo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Depois da goleada sofrida, o Grêmio deve vir com mudanças em todos os setores do campo. ( FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a goleada sofrida para o Cruzeiro por 4 a 1 no Brasileirão, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (16) para enfrentar o Alianza Lima, do Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. E o técnico Mano Menezes deve promover mudanças em todos os setores da equipe.

A primeira alteração será na lateral esquerda. Marlon, que não atuou contra o Cruzeiro por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo — que o impede de enfrentar o clube mineiro ao qual ainda pertence — estará de volta. Com isso, Lucas Esteves retorna ao banco de reservas, e Marlon estreia com a camisa do Grêmio em uma partida internacional.

Outra mudança será no meio-campo. Dodi retorna à equipe após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Ele deve entrar no lugar de Cristaldo, que teve mais uma atuação apagada na derrota diante do Cruzeiro. Com essa alteração, Mano poderá modificar o esquema tático, saindo do 4-2-3-1 tradicional para um 4-1-4-1, com um tripé de volantes formado por Dodi, Villasanti e Alex Santana.

A terceira mudança, desta vez por necessidade, será no comando de ataque. Com Arezo emprestado e Braithwaite ainda em processo de recuperação de um desconforto no tornozelo, André Henrique será titular. Ele foi o autor do único gol gremista contra o Cruzeiro e é a opção disponível para o setor.

Com essas três alterações, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Alianza Lima tem: Tiago Volpi (GOL); Gustavo Martins (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG) e Marlon (LE); Dodi (VOL), Villasanti (VOL) e Alex Santana (VOL); Alysson (PD), Amuzu (PE) e André Henrique (ATA). A presença de Edenilson e Igor Serrote ainda não está completamente descartada.

2025-07-16