Esporte Brasil vence por 3 sets a 1 a Argentina pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

O Brasil chegou a oitava vitória em 9 partidas e assume o ranking geral Foto: Divulgação/Volleyball World O Brasil chega a oitava vitória em 9 partidas e assume o ranking geral. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

A seleção brasileira masculina de vôlei mostrou força e equilíbrio ao vencer a Argentina por 3 sets a 1 na madrugada desta quarta-feira (16), em partida válida pela terceira semana da VNL (Liga das Nações de Vôlei). O confronto aconteceu em Chiba, no Japão, e teve parciais de 25/21, 25/23, 24/26 e 25/18.

Com grande atuação coletiva e destaque para o oposto Alan — maior pontuador brasileiro na partida, com 20 pontos — o Brasil dominou os dois primeiros sets, sofreu um revés apertado no terceiro, mas fechou o jogo com autoridade no quarto set. A equipe demonstrou maturidade, bom volume defensivo e eficiência nos contra-ataques.

A vitória consolida a campanha de excelência da seleção nesta edição da VNL. Com oito vitórias em nove jogos e 23 pontos somados, o Brasil ocupa a liderança da tabela geral. O resultado também reforça o bom momento da equipe comandada por Bernardinho, que busca retomar o protagonismo no cenário internacional após um ciclo de reconstrução.

O próximo desafio será nesta sexta-feira (18), às 07h20 (horário de Brasília), contra os donos da casa: o Japão. A expectativa é de um duelo de alto nível, especialmente pelo bom desempenho dos japoneses nas últimas temporadas e o apoio da torcida local.

Com a classificação para a fase final encaminhada, o Brasil mira não apenas o título, mas também o fortalecimento do grupo visando os Jogos Olímpicos de Paris. A combinação de jovens talentos com nomes experientes tem funcionado bem, e o time mostra sinais claros de evolução técnica e tática.

