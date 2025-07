Política Governo federal confirma o uso de navios como hospedagem para a COP30 em Belém, no Pará

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Mais de 3.900 cabines serão oferecidas em embarcações atracadas no terminal de Outeiro; ONU vai intermediar distribuição Foto: Rafael Neddermeyer/COP30 Mais de 3.900 cabines serão oferecidas em embarcações atracadas no terminal de Outeiro; ONU vai intermediar distribuição Foto: Rafael Neddermeyer/COP30

O governo federal confirmou nesta quarta-feira (16) que dois navios de cruzeiro serão usados como hospedagem temporária durante a COP30, conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

As embarcações MSC Seaview e Costa Diadema, contratadas por meio da operadora de turismo Qualitours, vão oferecer cerca de 3.900 cabines, com capacidade total estimada em 6 mil leitos. Os navios permanecerão atracados no Terminal Portuário de Outeiro, que passa por revitalização e será conectado à cidade por uma nova ponte com previsão de deslocamento de 30 minutos até os locais oficiais da conferência.

A estratégia integra o plano do governo para ampliar a rede de hospedagem na capital paraense, que deve receber até 50 mil participantes durante o evento. A iniciativa foi conduzida pela Secretaria Extraordinária da COP30 em parceria com a Embratur, que desde abril é responsável pela modelagem e gestão da operação.

A oferta de acomodações será feita por etapas, sob mediação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Na primeira fase, os leitos serão disponibilizados por meio de plataforma oficial aos 98 países menores em desenvolvimento e países insulares, com diárias de até US$ 220. Em seguida, os demais países terão acesso à reserva, com teto de US$ 600 por diária.

Além dos cruzeiros, o governo pretende utilizar hotéis, imóveis de aluguel por temporada e outras estruturas temporárias. A promessa é garantir condições “adequadas e acessíveis” para delegações da ONU, observadores, acadêmicos, representantes da sociedade civil e empresários.

“Esses dois grandes navios vêm se somar às diversas soluções de hospedagem voltadas a todos os públicos que virão à COP”, afirmou o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia.

Segundo a Embratur, a operação com os cruzeiros deve deixar como legado a melhoria da infraestrutura portuária em Outeiro e o estímulo ao turismo na região.

