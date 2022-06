Porto Alegre Operação Esforço Concentrado dispersa aglomerações na região central de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Além da Guarda Municipal, integraram a ação fiscais da prefeitura, agentes da EPTC, equipe da Polícia Civil e servidores do DMLU. Foto: Divulgação Além da Guarda Municipal, integraram a ação fiscais da prefeitura, agentes da EPTC, equipe da Polícia Civil e servidores do DMLU. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Porto Alegre dispersou duas aglomerações de público na madrugada deste domingo (5), durante os trabalhos de patrulha e fiscalização realizados dentro da operação Esforço Concentrado. Na rua José do Patrocínio, cerca de 200 pessoas que estavam obstruindo a via deixaram o local após intervenção dos agentes de segurança. A ação ocorreu por volta da 1h.

Mais cedo, a corporação também havia dispersado outra aglomeração de público na rua Fernando Machado, no Centro Histórico. Após recebimento de denúncias, os agentes de segurança foram até o local e constataram nova obstrução de via pública. Através do diálogo, o local foi liberado. Abordagens educativas também foram realizadas na Praça Júlio Mesquita.

“Estamos criando uma cultura de respeito entre público e Guarda Municipal. Majoritariamente, as dispersões ocorrem de forma ordeira. Cada vez mais, estamos ampliando as ações, com apoio das forças policiais, para garantir a segurança nos espaços públicos”, afirmou o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Além da Guarda Municipal, integraram a ação os fiscais da prefeitura, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), equipe volante da Polícia Civil e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

