Porto Alegre Operação integrada dispersa aglomerações com 700 pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ação envolveu Guarda Municipal, Brigada Militar, EPTC e Diretoria Geral de Fiscalização Foto: Cesar Lopes/PMPA Ação envolveu Guarda Municipal, Brigada Militar, EPTC e Diretoria Geral de Fiscalização. (Foto: Cesar Lopes / PMPA ) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A operação Esforço Concentrado na noite desta sexta-feira (12), e madrugada deste sábado (13), mais uma vez contou com reforço de órgãos policiais, em Porto Alegre.

A ação começou na Cidade Baixa, na esquina da rua José do Patrocínio com a rua da República e se estendeu pelas regiões mais frequentadas nas noites da Capital, visando cumprir os protocolos da Covid-19 e manter a segurança sanitária da população. Mais cedo, o prefeito Sebastião Melo conversou com a comunidade no bairro.

Foram realizadas ações de patrulhamento e fiscalização nos locais habitualmente frequentados pela população e vistoria no bairro Moinhos de Vento para orientação quanto ao cumprimento do decreto.

Houve dispersão de aglomerações em dois pontos da cidade: na rua João Telles, bairro Bom Fim, cerca de 200 pessoas, e na Praça Júlio Mesquita, Centro Histórico, em torno de 500 pessoas.

Participaram da operação a Guarda Municipal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Diretoria Geral de Fiscalização, IGP (Instituto Geral de Perícia) e a Polícia Civil.

“Observamos que população e comércio estão a cada dia mais aderindo ao cumprimento das normas estabelecidas”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias devem ser feitas pelos telefones 153 e 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre