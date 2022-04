Porto Alegre Operação Limite amplia segurança entre Porto Alegre e Canoas

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ação integrada contou com mais de 30 agentes de segurança e trânsito. Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA Ação integrada contou com mais de 30 agentes de segurança e trânsito. (Foto: Divulgação/SMSEG/ PMPA) Foto: Divulgação/SMSEG/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para combater a criminalidade e ampliar a fiscalização de carros irregulares, a Secretaria Municipal de Segurança em parceria com a prefeitura de Canoas realizou mais uma edição da Operação Limite, nesta terça-feira (19), no bairro Humaitá. A ação integrada contou com mais de 30 agentes de segurança e trânsito, divididos em mais de dez viaturas, com reforço da equipe volante da Polícia Civil.

Uma grande blitz foi montada na avenida Nestor Neugebauer durante a tarde. Ao todo, 103 veículos foram abordados, 13 deles autuados e dois recolhidos. Todos os motoristas passaram pelo teste do bafômetro e foram liberados. Uma carteira de habilitação foi recolhida e três documentos apreendidos.

“Porto Alegre e Canoas são parceiras e estão atuando em conjunto no combate à criminalidade. As ações integradas com municípios vizinhos são de extrema importância para frearmos a circulação de veículos roubados e furtados, assim como o transporte de drogas, armas e circulação de foragidos”, destacou o secretário-adjunto da Segurança, Comissário Zottis.

A barreira contou com efetivo da Guarda Municipal de Porto Alegre e Canoas, agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), órgão de trânsito de Canoas e ainda contou com reforço da Polícia Civil.

Denúncias devem ser feitas pelos fones 153 e 156.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre