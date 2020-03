Rio Grande do Sul Operação nacional contra violência doméstica cumpre 61 mandados de prisão no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

No total há 61 mandados de prisão no Rio Grande do Sul e também há 161 ordens judiciais de busca e apreensão sendo cumpridas Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (05), a Operação Marias. A ofensiva, em âmbito nacional, atua no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Polícias Civis do Rio Grande do Sul, demais Estados-membros e do Distrito Federal participam da ação, que é coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e tem o apoio do Ministério da Justiça.

No total há 61 mandados de prisão no Rio Grande do Sul e também há 161 ordens judiciais de busca e apreensão sendo cumpridas no Estado, em ação que envolve mais de 450 policiais civis.

