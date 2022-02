Rio Grande do Sul Operação-padrão da Receita Federal prejudica atividade industrial, diz Fiergs

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entidade alerta para demora na liberação de mercadorias nas alfândegas. Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS Entidade alerta para demora na liberação de mercadorias nas alfândegas. (Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS) Foto: Rodrigo de Aguiar/Portos RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A demora na liberação das importações e exportações devido à operação-padrão da Receita Federal, iniciada em dezembro, “está causando enormes prejuízos à indústria gaúcha”. A preocupação foi manifestada por industriais na reunião de diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs/Ciergs) em que foram relatados os problemas decorrentes deste movimento.

Levantamento entre industriais gaúchos apontam que 87% estão sendo afetados pela operação-padrão. Os maiores prejuízos se refletem nas operações de importação com 56% de acordo com os consultados.

Os atrasos nas liberações de cargas concentram-se, principalmente, nas alfândegas do aeroporto de Porto Alegre, no Porto de Rio Grande, nas fronteiras de Uruguaiana e São Borja e nas Estações Aduaneiras de Canoas e Novo Hamburgo. Como consequência, as indústrias acumulam custos adicionais nas operações de exportação e importação, paralisação das linhas de produção e atraso no cumprimento dos contratos com os clientes, resultando em perda de confiança comercial e multas.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul diz que “considera fundamental a imediata normalização da prestação de serviços nas aduanas”. “Para a entidade, no momento de retomada da economia é imprescindível que os setores não encontrem entraves para o esforço que está sendo envidado na criação de oportunidades e de incremento à competitividade. Além de prejudicar a economia do Estado, a Fiergs alerta que a operação-padrão coloca em risco a geração de emprego, desenvolvimento e riqueza que a indústria proporciona ao Rio Grande do Sul.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul