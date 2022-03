Rio Grande do Sul Operação RS Verão Total tem redução de atendimentos relacionados à criminalidade

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

Atendimento no posto de identificação. Foto: IGP/Divulgação Atendimento no posto de identificação. (Foto: IGP/Divulgação) Foto: IGP/Divulgação

A Operação RS Verão Total 2021/2022 do IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) foi encerrada neste domingo (13). Ao todo, foram realizados 6.427 atendimentos, de 18 de dezembro de 2021 até 13 de março de 2022. Nesta edição, foram confeccionadas 5.651 carteiras de identidade nos quatro Postos de Identificação do litoral – aumento de 48,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram realizados 3.768 atendimentos.

Os atendimentos relacionados à criminalidade, porém, tiveram redução. As perícias em local de morte violenta caíram de 57 para 56 (-1,8%) e os atendimentos de perícia papiloscópica – realizados em veículos recuperados de roubos e em cadáveres- caíram de 106 para 89, ou 16% a menos.

“Os demais serviços da perícia criminal e medicina legal seguiram o mesmo resultado dos indicadores de criminalidade que o Governo tem divulgado, mostrando uma queda constante desses principais índices”, explica o Coordenador da Operação RS Verão Total pelo IGP, Silvio Garcia.

Para esta Operação, foram deslocados 75 profissionais, divididos em três períodos, entre peritos médicos-legistas, peritos criminais, papiloscopistas, fotógrafos criminais, servidores administrativos e motoristas, para atuar no Posto de Criminalística de Capão da Canoa, no Posto Médico-Legal de Osório e nos Postos de Identificação de Osório, Tramandaí, Torres e Cassino.

Além do IGP, participaram da Operação RS Verão Total os órgãos vinculados à Secretaria da Segurança Pública: Detran/RS, Brigada Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

