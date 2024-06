Rio Grande do Sul Operação Taquari 2 realiza ação social em Eldorado do Sul

12 de junho de 2024

Foto: Defesa Civil/Divulgação

Forças Armadas, polícias, bombeiros e agências participantes da Operação Taquari 2 realizam nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14), uma ACISO (Ação Cívico-Social) com os moradores de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A atividade consiste em um mutirão de órgãos públicos, com o objetivo de facilitar o acesso da população atingida pela enchente a serviços essenciais.

Entre os serviços que serão oferecidos estão: reimpressão emergencial de carteiras de identidade; orientações de assistência jurídica; orientações sobre benefícios sociais do Estado; regularização do CPF; emissão de 2ª vias de certidão de nascimento e de casamento e Justiça Itinerante; atendimento de demandas sobre direito à saúde, meio ambiente e criminal; atendimento médico; atividade de promoção de higiene; vacinação de pessoas e orientação sobre direitos da criança e do adolescente; serviço de assistência religiosa; informação e assistência a refugiados e apátridas; assistência a migrantes, com apoio na documentação; entrega de ração animal, vacinação e vermifugação de cães e gatos.

Não haverá cadastramento para benefícios sociais, como Cadastro Único,

Registro Unificado, entre outros. Também não serão distribuídos donativos.

Serviço:

O que: Ação Cívico-Social aos moradores de Eldorado do Sul/RS

Data: quinta e sexta-feira, 13 e 14 de junho.

Local: Escola Municipal David Riegel Neto, localizada na Avenida Emancipação, 664,

Centro, Eldorado do Sul.

Horário: de 9h às 17h.

