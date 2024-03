Rio Grande do Sul Operação Verão Total encerra temporada 2023-2024 com queda em indicadores criminais no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Não foram registrados óbitos nas áreas com presença de guarda-vidas. Foto: Gustavo Mansur/Secom Não foram registrados óbitos nas áreas com presença de guarda-vidas. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

A temporada 2023-2024 da Operação Verão Total (OVT) chegou ao fim em 15 de março no Litoral do Rio Grande do Sul com uma queda expressiva em uma série de indicadores criminais.

Quase 40 órgãos do governo do Estado estiveram presentes nas praias gaúchas, além de águas internas e balneários, levando serviços, informação e segurança para banhistas, moradores e turistas durante os três meses do veraneio.

No balanço final da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os índices de criminalidade tiveram queda. O indicador de roubos a estabelecimentos comerciais apresentou redução de 65%, e o de roubo a pedestres registrou queda de 42%, mesmo número da diminuição de roubos de veículos.

Nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) foi observada queda de 32%. O crime de estelionato apresentou uma redução de 26%, e os indicadores de roubos a residência diminuíram 24%. Foram realizadas ainda operações relacionadas a furto de fios e cabos, bem como de desmanche.

Além disso, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), não houve nenhuma morte em áreas com a presença de guarda-vidas durante a OVT.

As ações foram divididas em cinco eixos temáticos: Segurança Pública, Bem-Estar Social, Desenvolvimento Econômico, Mobilidade e Comunicação.

2024-03-25