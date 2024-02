Rio Grande do Sul Operação Verão Total divulga queda de indicadores criminais

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Gabriel Souza destacou que investimentos do governo do Estado e parceria entre diversos órgão possibilitaram bons resultados. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG Gabriel Souza destacou que investimentos do governo do Estado e parceria entre diversos órgão possibilitaram bons resultados. (Foto: Joel Vargas/Ascom GVG) Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

A Operação Verão Total 2023-2024 completou 60 dias de atuação nas praias e balneários gaúchos na sexta-feira (16), quando foi divulgado novo balanço parcial da queda de indicadores criminais nas regiões atendidas. O vice-governador Gabriel Souza, coordenador do projeto, ao lado do secretário-adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda, apresentou o levantamento de dois meses com os índices registrados pelas forças de segurança do Estado. O evento foi realizado na Praia do Cassino, em Rio Grande.

Em comparação ao mesmo período da operação do ano passado, o número de roubos a estabelecimentos comerciais teve significativa redução, de 60%. Roubo a pedestres registrou queda de 48%, e roubo de veículos teve diminuição de 39%. Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) caíram 38%. Por sua vez, o número de crimes de estelionato teve redução de 35%, enquanto os indicadores de roubos à residência diminuíram 26%.

“Os indicadores refletem a efetividade da cooperação entre as forças de segurança nesta, que é a nossa maior operação, além dos investimentos do governo do Estado em tecnologia e das ações em parceria com os demais órgãos que participaram das atividades”, destacou Gabriel.

“O reforço operacional e as ações integradas foram decisivas para a redução dos crimes. Destaco também os mais de 300 mil avisos preventivos e os 700 salvamentos realizados pelos guarda-vidas nas áreas cobertas pelos bombeiros”, detalhou Ikeda.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, também ressaltou a importância da Operação Verão Total para a proteção, o lazer e o bem-estar dos veranistas que frequentam as praias do Litoral Sul. Branco valorizou o trabalho das forças de segurança que estiveram presentes durante a temporada de verão. “Nosso município havia registrado o maior índice de homicídios em 2022, e a Operação Verão Total deixa um legado de segurança para a população, com a participação do Estado em diferentes frentes, ampliando os serviços em áreas como saúde e turismo”, disse.

