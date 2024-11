Rio Grande do Sul Operações em portos gaúchos ultrapassam quase 37 milhões de toneladas entre janeiro e outubro

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Exportações tiveram como destino países como China, Irã, Vietnã e Estados Unidos. Foto: Rodrigo Aguiar/Portos RS Exportações tiveram como destino países como China, Irã, Vietnã e Estados Unidos. (Foto: Rodrigo Aguiar/Portos RS) Foto: Rodrigo Aguiar/Portos RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As três unidades administradas pela empresa Portos RS – Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre – movimentaram mais de 36,8 milhões toneladas em operações de embarque e desembarque no período de janeiro a outubro deste ano. As operações consolidam a retomada do sistema regional após as enchentes de maio, pior catástrofe já ocorrida no Estado.

Porto do Rio Grande

Com crescimento na movimentação de cavaco de madeira, polietileno e celulose, o Porto do Rio Grande (Litoral Sul) alcançou, nos dez primeiros meses do ano, um volume de 35.295.995 toneladas em operações de embarque e desembarque. O número inclui tanto o desempenho do cais público quanto dos terminais localizados na área do Superporto.

As operações de cavaco de madeira cresceram 12,21%, somando 860.998 toneladas. O polietileno registrou alta de 9,06%, totalizando 552.285 toneladas. Já a celulose, matéria-prima do papel, teve um incremento de 7,29%, chegando a 3.100.520 toneladas.

A movimentação de contêineres também apresentou crescimento nos primeiros dez meses do ano em relação ao mesmo período de 2023. Foram movimentados 516.855 TEUs no ano passado, contra 652.655 TEUs em 2024, um aumento de 26,27%. Junho foi o mês com maior movimentação, com 77.432 TEUs processados pelo complexo.

Nas importações, os principais países de origem foram China (1.445.897 toneladas), Argentina (1.267.116 t), Rússia (749.908 t), Marrocos (647.810 t) e Canadá (574.031 t). Já as exportações tiveram como principais destinos China (9.054.117 t), Irã (914.194 t), Vietnã (880.674 t), Estados Unidos (768.473 t) e Filipinas (727.876 t).

Pelotas e Porto Alegre

Em Pelotas (Região Sul), a movimentação de toras de madeira atingiu 839.361 toneladas, seguida pelo clínquer, matéria-prima do cimento, com 132.549 toneladas, e pela soja em grão, com 10.735 toneladas. Juntas, essas operações somaram 982.645 toneladas.

Já da capital gaúcha, de um total de 592.446 toneladas movimentadas as cargas de fertilizantes foram as mais representativas, com 271.473 toneladas. Em seguida destacaram-se o trigo (200.840 toneladas), cevada (57.742 toneladas) e sebo bovino (25.877 toneladas).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/operacoes-em-portos-gauchos-ultrapassam-quase-37-milhoes-de-toneladas-entre-janeiro-e-outubro/

Operações em portos gaúchos ultrapassam quase 37 milhões de toneladas entre janeiro e outubro

2024-11-22