Política Oposição ao governo Lula ameaça obstruir pauta da Câmara dos Deputados se o presidente da Casa travar urgência ao projeto da anistia

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, frisou que o PL da Anistia é a prioridade da bancada. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou que a bancada deve entrar em obstrução se o requerimento que pede urgência ao projeto de lei da anistia não entrar na pauta de votação. O texto, tido como prioritário pela oposição, perdoa os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

A decisão de incluir um item na pauta cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após entendimento com líderes partidários. Sóstenes informou que espera que Motta tenha uma decisão na volta da viagem que fará ao Japão para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele ficará no exterior entre 22 e 30 de março.

“Na volta do presidente Hugo Motta da viagem que ele fará na semana que vem, a partir do dia em que ele pisar em solo brasileiro, ele já terá que ter tomado essa decisão. Salvo contrário, nós vamos para a obstrução que nós não queremos”, anunciou.

Obstrução é uma manobra regimental para atrasar a votação de outros itens da pauta da Câmara, enquanto o interesse do grupo não for negociado. Os mecanismos usados, geralmente, são pronunciamentos, pedidos de adiamento da discussão e da votação e saída do plenário para evitar quórum na sessão.

A oposição articula o pedido de urgência desde a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, em 1º de fevereiro. O instrumento acelera a análise de uma proposta, dispensando o trâmite das comissões e lavando o texto direto ao plenário.

Na manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último dia 16 em Copacabana, no Rio de Janeiro, o líder do PL na Câmara falou, de cima do trio elétrico, que “daria entrada” no requerimento de urgência na reunião de líderes que aconteceu na quinta-feira (20). O documento, segundo ele, teria a assinatura dos 92 deputados do PL e de nomes de outros partidos.

O pedido, no entanto, não foi apresentado. Sóstenes frisou que “não está afrouxando nada”, mas que somente Motta pode decidir se o tema entrará na pauta por meio da urgência ou se será criada uma comissão especial – como foi anunciado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em outubro.

“O que nós queremos deixar claro é que o projeto prioritário número 1 para o PL e para a oposição, a partir de agora, é a anistia, seja a forma que o presidente Hugo decidir. Nós não estamos voltando e flexibilizando nada e jamais faremos, porque os presos do dia 8 de janeiro esperam de nós, parlamentares, uma resposta para ontem”, completou.

Com a ausência de Motta para a viagem ao Japão, os trabalhos serão coordenados, na próxima semana, pelo vice-presidente da Câmara que é do PL. Trata-se do deputado Altineu Côrtes (RJ), que antecedeu Sóstenes como líder da bancada no último ano.

O projeto de lei que anistia os envolvidos – alguns já condenados – na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023 será foco de outra manifestação convocada pela oposição. O ato será em 6 de abril na Avenida Paulista, em São Paulo. As informações são do jornal O Tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/oposicao-ao-governo-lula-ameaca-obstruir-pauta-da-camara-dos-deputados-se-o-presidente-da-casa-travar-urgencia-ao-projeto-da-anistia/

Oposição ao governo Lula ameaça obstruir pauta da Câmara dos Deputados se o presidente da Casa travar urgência ao projeto da anistia

2025-03-23