Bruno Laux Oposição busca apoio do Centrão para anistia que contemple Bolsonaro; Lula promete "trabalhar contra"

Por Bruno Laux | 12 de setembro de 2025

(Foto: Lula Marques/ABr)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Buscando alternativas

Diante da decisão do STF sobre a condenação de Jair Bolsonaro e do núcleo 1 da trama golpista, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), reuniu-se na noite desta quinta-feira com os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira, e do União, Antônio Rueda, para tratar do projeto da Anistia. O encontro ocorre na esteira dos planos da ala bolsonarista em convencer o Centrão a apoiar um texto que conceda “anistia ampla e irrestrita”, beneficiando o ex-presidente.

Contrariedade confirmada

O presidente Lula reconheceu nesta quinta-feira o direito do Congresso de discutir o PL da Anistia, mas garantiu que o governo vai “trabalhar contra” a medida. Em entrevista à Band – gravada antes da decisão do STF sobre Jair Bolsonaro – o chefe do Executivo voltou a afirmar que causa estranheza que bolsonaristas tenham iniciado precocemente uma mobilização pela anistia, em vez de defender a inocência do ex-presidente.

Sessão descontraída

Com direito a brincadeiras entre ministros, a sessão desta quinta-feira do julgamento do núcleo 1 da trama golpista no STF foi marcada por um clima descontraído durante a apresentação do voto da ministra Cármen Lúcia. A magistrada, que optou por ler um “resumo” do documento de 396 páginas, se mostrou disposta a conceder a palavra aos colegas em diferentes situações, além de integrar momentos de descontração e até mesmo ler parte de um poema em sua declaração.

Candidatura mantida

Mesmo com a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF, o filho 01 do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reiterou nesta quinta-feira que o pai seguirá com os planos de candidatura à presidência em 2026. O senador fluminense afirmou que “o jogo só está começando” e que acredita que a população “se sensibiliza com quem é perseguido injustamente”.

Recado do exterior

Horas após a formação de maioria pela condenação de Jair Bolsonaro no STF, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou no X que o país norte-americano responderá “à altura” do que chama de “caça às bruxas” no Brasil. Descrevendo a prisão como injusta, o chefe estadunidense das Relações Exteriores destacou na publicação que “continuam as perseguições políticas pelo abusador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes”.

Instrumento de vingança

Em reação ao resultado do julgamento de Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou nas redes sociais que o episódio confirma que “uma parcela da justiça brasileira se tornou instrumento e arma da vingança política”. Defendendo a anistia como caminho para a pacificação, o militar destacou que a decisão da Corte condena “milhões de brasileiros que acreditam na direita e no conservadorismo” e que assistiram a um “processo viciado”.

Passando a limpo

Para o senador Paulo Paim (PT-RS), a partir da decisão do STF sobre Bolsonaro e outros sete réus o Brasil está “passando a limpo a sua história”. Em publicação no X, o petista destacou que o país segue “exorcizando os fantasmas do autoritarismo, em defesa do Estado Democrático de Direito, da soberania, da independência dos Três Poderes e da Constituição”.

Resultado adiantado

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) declarou nas redes que Bolsonaro “estava condenado antes do julgamento começar”, frente à “escalada de um tribunal que não aceita divergências”. O parlamentar voltou a defender o avanço da anistia na Câmara e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pontuando que “o Senado também deve cumprir seu papel constitucional de contrapeso ao STF”.

Vigília pró-Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro permaneceram em vigília na noite desta quinta-feira em frente ao condomínio onde reside o ex-presidente, em Brasília. Munidos de bandeiras do Brasil e dos EUA, além de roupas verde e amarelo, os manifestantes entoavam hinos cristãos e realizavam orações e declarações em favor do ex-mandatário.

Ligação europeia

Por telefone, o presidente Lula dialogou nesta quinta-feira com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre o futuro do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Em sintonia com o chefe brasileiro, Merz manifestou apoio à ratificação da parceria, além de acenar para o aprofundamento das relações econômicas entre seu país e o Brasil.

Avaliação presidencial

Pesquisa Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o governo do presidente Lula tem 30% de avaliação positiva, ficando cinco pontos acima do levantamento de junho. A avaliação negativa recuou para 38%, também com queda de cinco pontos, enquanto a percepção de desempenho regular subiu de 29% para 31%.

Pauta cheia

Os parlamentares da CPMI do INSS aprovaram, somente na reunião desta quinta-feira, 399 requerimentos protocolados no colegiado. Do total, 194 correspondem a quebras de sigilos de dirigentes das associações que fizeram os descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

Análise adiada

Ficou para a próxima terça-feira o debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sobre o projeto que exclui do arcabouço fiscal os gastos emergenciais para mitigar o tarifaço dos EUA. Apesar do pedido de urgência apresentado pelo relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PI), a discussão foi adiada a partir de solicitação do senador Jaime Bagattoli (PL-RO) para que o texto fosse analisado previamente em audiência pública.

Turismo sem exploração

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou projeto que classifica como infração administrativa a intermediação, facilitação ou promoção da exploração sexual no âmbito da prestação de serviços turísticos. Enviada à CCJ, a proposta relatada por Keniston Braga (MDB-PA) prevê sanções como multa, interdição, cancelamento de alvará e exclusão do cadastro no Ministério do Turismo.

Alimentos mais baratos

Pelo segundo mês consecutivo, o Preço da Cesta de Alimentos teve recuo no RS, com registro de queda de 0,75% em agosto, quando comparado ao mês anterior. Calculado pelo governo estadual, o índice aponta que o custo da cesta, composta pelos 65 itens mais consumidos pelos gaúchos, caiu para R$286,65, o menor valor desde novembro de 2024.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

