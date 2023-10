Política Oposição critica dança erótica apresentada em evento do Ministério da Saúde em Brasília

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

O vídeo foi gravado no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil. Foto: Reprodução O vídeo foi gravado no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma apresentação de dança em evento do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (5) está sendo alvo de críticas de opositores do governo Lula.

O vídeo gravado no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil mostra uma pessoa cantando uma música e outra fazendo uma coreografia erótica no centro do palco, enquanto os participantes aplaudem da plateia.

O encontro, que teve início na quarta (4), e se encerrou nesta sexta-feira (6), é realizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

A temática tem por objetivo apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com o compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.

A imagem foi compartilhada nas redes sociais por parlamentares da oposição. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que “o cupim identitário está corroendo o governo por dentro”. “Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT!!! É um seminário de Atenção Primaria do Ministério da Saúde!!! Atenção primária é isso aí?”, disse o senador no X (antigo Twitter).

Já a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) compartilhou uma publicação com o vídeo, acompanhada do texto: “Estão com pressa em destruir o Brasil”.

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Kim Kataguiri (União-SP), compartilhou o vídeo da dança e afirmou que o PT faz “obscenidades com o nosso dinheiro”. O Movimento Brasil Livre (MBL), grupo político ao qual o parlamentar faz parte, também questionou sobre o custo do evento e a relação com a dança.

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, relembrou a criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). “Vejam em que se transformou os eventos da SAPS sob a gestão dessa gente! Isso é só o começo”, disse.

Deltan Dallagnol (Novo-PR), ex-deputado federal cassado, classificou a situação como “inacreditável”. “Agora temos até dança pornográfica do ‘batem c*’ em evento oficial do Ministério da Saúde.”

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) compartilhou o vídeo do evento. “Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com saúde?”, questionou nas redes sociais.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, terá de dar explicações ao Congresso sobre a apresentação. O pedido foi protocolado pelo 2º vice-presidente da Casa, Sóstones Cavalcante (PL-RJ)

Inapropriada

Após as críticas da oposição e a repercussão do caso, o Ministério da Saúde informou, em nota, que a apresentação “surpreendeu pela coreografia inapropriada”.

“A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”

