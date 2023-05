Política Oposição define os deputados e senadores que farão parte da CPMI que investigará os atos extremistas de 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os nomes dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE) devem ser oficializados para integrar a comissão Foto: Agência Senado Os nomes dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE) devem ser oficializados para integrar a comissão. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A oposição deve oficializar a indicação dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) para a CPMI (comissão parlamentar mista de inquérito) que investigará, no Congresso, os atos extremistas de 8 de janeiro em Brasília.

Na Câmara, os deputados opositores que devem fazer parte da CPMI são: Alexandre Ramagem (PL-RJ), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e André Fernandes (PL-CE). Como a confirmação oficial ainda será feita, mudanças podem acontecer, segundo lideranças do PL.

Na quinta-feira (11), o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), cobrou do governo as nomeações de integrantes. “A oposição já fez as indicações dos membros, quem não indicou foi o governo. Estamos aguardando os nomes do governo. Estamos fazendo a nossa parte”, destacou.

Além dos integrantes titulares, os partidos também precisam definir os suplentes. No Senado, devem ocupar esses postos Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Jorge Seif (PL-SC). Na Câmara, os nomes ainda estão sendo escolhidos.

A oposição busca outras duas cadeiras na CPMI. Na semana passada, ela recorreu à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado da decisão do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a composição do colegiado. No dia 5 deste mês, foi oficializado o posicionamento da Mesa Diretora, que confirmou que a oposição perderia lugares na comissão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/oposicao-define-os-deputados-e-senadores-que-farao-parte-da-cpmi-que-investigara-os-atos-extremistas-de-8-de-janeiro/

Oposição define os deputados e senadores que farão parte da CPMI que investigará os atos extremistas de 8 de janeiro

2023-05-12