Cláudio Humberto Oposição descarta acordo para retardar CPMI

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Fome de patrimônio. (Foto: Enio/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lideranças do Congresso relatam tentativa do governo de “retardar” o início efetivo da CPMI do 8 de Janeiro, impulsionada após imagens revelarem o ministro do GSI de Lula negligenciando a defesa do Planalto no dia da quebradeira. O palácio procurou os presidentes da Câmara e do Senado para tentar atrasar as indicações de quem vai compor a comissão e até tenta um acordo para as sessões começarem após a votação da regra fiscal. Mas o acordão é rechaçado entre opositores.

Autorizado

Nas contas governistas, a CPMI “pode” começar entre a última semana de maio e a primeira semana de junho, com a regra fiscal já aprovada.

Releitura

À coluna, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) disse que o governo tenta transformar a CPMI em “circo”, como foi com a CPI do Covid.

Translator

Para Valares, não dá para condicionar o início da CPMI à aprovação de “uma mera tradução do Inflation Reduction Act do Joe Biden”.

Temor governista

“Não tem a mínima condição, a oposição não abre mão”, diz o senador Izalci (PSDB-DF) ao lembrar que Lula “sempre quis a postergação”.

Contra censura, Google e Meta devem banir notícias

As gigantes Google (Youtube etc.) e Meta (Facebook, Instagram e Whatsapp) não têm a menor intenção de remunerar a imprensa pelas notícias que reproduzem. Como em outros países, caso prevaleça o Projeto da Censura do Brasil, devem abolir as notícias, como esta coluna alertou domingo. A inglesa BBC informa que o Google repetirá no Brasil a atitude no Canadá, banindo notícias das buscas. Talvez seja a intenção do governo brasileiro: impedir que denúncias cabeludas se espalhem.

Sem final feliz

Gigantes de tecnologia enfrentaram na Austrália e Canadá, nos últimos anos, surtos autoritários semelhantes ao Projeto da Censura brasileiro .

Os sem-remuneração

Na Austrália, as notícias foram abolidas das redes sociais e a esperada “remuneração” ninguém sabe, ninguém viu. O governo teve de recuar.

Sem perigo de dar certo

Ajustando-se à lei australiana, Facebook, Instagram e Whatsapp baniram links de notícias, reduzindo seu alcance. E a decisão acabou revertida.

Que vergonha, AGU

Manobra jurídica a Advocacia Geral da União (AGU), a mando de Lula, irá prejudicar milhares de aposentados, muitos doentes e bem idosos, que aguardam na “revisão da vida toda”, aposentadorias mais dignas.

$$ não é problema

Adail Filho (Rep-AM) é o deputado federal que este ano mais obteve ressarcimento de despesas por meio do “cotão parlamentar”, sem contar salários e oura verbas, segundo a ONG OPS. Torrou mais de R$101 mil.

Justiça como arma

Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, acha Jair Bolsonaro “cafajeste” por haver “defendido tortura”. Porém, “o que está em questão não é o crime de Bolsonaro, mas a utilização da Justiça como arma política”.

Os discriminados

O conselhão de Lula desagradou a bancada evangélica no Congresso. Mesmo com 245 membros, não sobrou espaço para o setor. Mas o conselhão garantiu cadeira para o padre marqueteiro Júlio Lancellotti.

Deu ruim

O Ministério Público foi contra a o nome de Simone Denarium, casada com o governador Denarium (Roraima), para vaga vitalícia no tribunal de contas estadual. O cargo oferece salário de R$35 mil e outras regalias.

Quando quiserem

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira terão que explicar a manobra malandra que deu ao governo controle na CPMI do 8 de Janeiro. Sem pressa, Luís Roberto Barroso (STF) nem mesmo fixou prazo para as manifestações.

Vassalagem?

O vereador Carlos Bolsonaro (Rep-RJ) denunciou nesta segunda (8) a retirada pela Apple do aplicativo Bolsonaro.tv da App Store do iPhone e iPad. “Sem qualquer explicação”, disse ele nas redes sociais.

Faltam dólares

O ministro Fernando Viajando Haddad, em viagem ao Japão, levou na bagagem a questão Argentina para a reunião do G7. O país, além da inflação altíssima, está “sem divisas”, diz o ministro. E o Brasil com isso?

Pensando bem…

…ter o cliente certo é melhor que notório saber jurídico.

PODER SEM PUDOR

Fome de patrimônio

Numa roda, a então senadora Heloísa Helena (Psol-AL) pediu um chocolate ao líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), rei das guloseimas, e brincou: “Agora, quero só 99% da sua fortuna.” Suassuna reagiu: “Está vendo, Gabeira, como é essa esquerda?” O deputado carioca propôs: “Dê 75% a ela, que está bom…” José Sarney observou a silhueta arredondada de Suassuna e tascou: “Sem dinheiro, Ney, você vai ficar tão leve…”

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

