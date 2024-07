Notícias Opositor ferrenho de Lula, o governador de Santa Catarina tem ampliado a estratégia de driblar o Ministério das Relações Exteriores e buscar uma relação direta com outros países

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Jorginho Mello (E) driblou o governo Lula e organiza recepção a comitiva portuguesa. (Foto: Reprodução)

O governador de Santa Catarina, o bolsonarista Jorginho Mello (PL), tem ampliado a estratégia de driblar o Itamaraty e buscar uma relação direta com outros países. Depois de receber — ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro — o presidente da Argentina, Javier Milei, o governador vai recepcionar, em setembro, o ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis. Jorginho é opositor ferrenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O chefe da economia portuguesa viajará ao Brasil com o presidente da Assembleia de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, e com o prefeito de Lisboa, Carlos Moedas. A comitiva chegará a Florianópolis em 3 de setembro, no primeiro voo direto entre as capitais portuguesa e catarinense, e vai assinar acordos de cooperação com Jorginho Mello. O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos de Santa Catarina, Paulo Bornhausen, ficou responsável por elaborar a agenda de trabalho.

Uma parceria na mira do governador é buscar apoio para inserir o Estado no roteiro de campeonatos mundiais de surfistas de ondas gigantes. A cidade portuguesa de Nazaré é uma referência no segmento. Jorginho fez uma visita oficial a Portugal no início de julho.

Quando recebeu Milei em Balneário Camboriú (SC) para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), Jorginho colocou o presidente argentino frente a frente com empresários catarinenses. Na ocasião, o encontro foi tratado por auxiliares como uma “bilateral”, já que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não teve um encontro com Javier Milei.

2024-07-22