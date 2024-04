Notas Brasil óquei de 21 anos fica em estado gravíssimo ao cair do cavalo no Rio

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2024

Um jóquei ficou em estado gravíssimo ao cair do cavalo durante um páreo no Hipódromo da Gávea, na última segunda-feira (22). Maikon Mesquita, de 21 anos, foi transferido de hospital. Em nota, o Jóquei Clube Brasileiro informou que o jovem segue com todos os cuidados médicos necessários e com todo o apoio do jockey diretamente ao atleta e à família.

