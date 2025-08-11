Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Ordem de Trump para assumir a segurança de Washington é “alarmante e sem precedentes”, diz a prefeita, que afirma não estar surpresa

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A prefeita Muriel Bowser tem poderes de governadora sobre o Distrito de Columbia. (Foto: Reprodução)

A intervenção federal anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na segurança da capital do país, Washington D.C., é “alarmante e sem precedentes”, segundo a prefeita, Muriel Bowser. Do Partido Democrata, Muriel conversou com repórteres nessa segunda-feira (11), horas após o anúncio da intervenção por Trump, sob a justificativa de combater a violência na capital e buscar retirar os sem-teto e os criminosos da cidade.

“Não posso dizer que, dada a retórica do passado, estamos totalmente surpresos”, disse Bowser, sobre Trump. “Posso dizer aos moradores de D.C. que continuaremos a administrar nosso governo de uma forma que os deixe orgulhosos.”

A prefeita, que tem poderes de governadora sobre o Distrito de Columbia (DC, equivalente ao Distrito Federal no Brasil), disse que entrou em contato com a procuradora-geral, a trumpista Pam Bondi, para discutir os termos da transferência de responsabilidade da segurança.

Trump afirmou que há uma “trágica emergência de segurança” na capital dos EUA, “com o crime fora de controle”, e para isso disse que enviará cerca de 800 tropas da Guarda Nacional e controlará a polícia da cidade. Inicialmente a intervenção federal na capital deverá durar 30 dias, segundo o jornal americano “The New York Times”.

“Washington D.C. deveria ser um dos lugares mais seguros e bonitos do mundo, mas há alguns anos não é mais. A esquerda radical saiu do controle, porque os democratas não querem segurança”, afirmou Trump em coletiva na Casa Branca.

A Guarda Nacional é uma força híbrida vinculada ao Exército dos EUA, com função estadual e federal. Normalmente opera sob comando dos estados, com financiamento dos governos locais. Às vezes, os soldados são enviados para missões federais, ainda sob comando estadual, mas com recursos federais.

Para justificar a intervenção, o presidente afirmou que a taxa de homicídios em Washington D.C. é maior do que em alguns dos piores lugares do mundo.

No entanto, apesar de a cidade ter problemas de violência armada e criminalidade, o crime em geral está em queda na capital e atingiu em 2024 o menor nível dos últimos 30 anos, segundo dados de segurança pública dos EUA. Já o crime violento, que Trump citou diversas vezes, caiu 26% entre 2023 e 2024, segundo o Departamento de Polícia local.

Washington D.C. fica no distrito de Colúmbia, região administrativa dos EUA que funciona sob regime especial. A prefeita de Colúmbia, Muriel Bowser, uma democrata, nega a emergência citada por Trump, reiterando que a criminalidade no distrito caiu desde 2023. Bowser é a principal autoridade executiva da cidade e exerce funções equivalentes às de governadora.

A medida de Trump ocorre após Trump expressar, desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o desejo de colocar Washington D.C. sob controle federal. A intervenção federal é interpretada pelos jornais dos EUA como “uma medida extraordinária de uso do poder federal” que pode expor os moradores da capital.

O procurador-geral de Colúmbia, Brian Schwalb, autoridade máxima da Justiça no distrito, chamou a intervenção federal de Trump de “sem precedentes, desnecessária e ilegal”, e disse que o distrito buscará todas as alternativas legais contra a medida.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

“Ucrânia terá de ceder território para Putin”, diz Trump
Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington
https://www.osul.com.br/ordem-de-trump-para-assumir-a-seguranca-de-washington-e-alarmante-e-sem-precedentes-diz-a-prefeita-que-afirma-nao-estar-surpresa/ Ordem de Trump para assumir a segurança de Washington é “alarmante e sem precedentes”, diz a prefeita, que afirma não estar surpresa 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Pode te interessar

Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor

Mundo Trump cita Brasília entre capitais violentas ao anunciar que vai federalizar a polícia em Washington

Mundo “Ucrânia terá de ceder território para Putin”, diz Trump

Mundo Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas