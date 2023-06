Mundo Organização dos Países Exportadores de Petróleo fecha acordo para estender cortes na produção de petróleo até 2024; preços sobem

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de 1 milhão de barris de petróleo por dia, sustentando acordo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) chegou a um acordo para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano, de acordo com um comunicado do grupo.

A Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de 1 milhão de barris de petróleo por dia, como parte de um acordo fechado pela OPEP+, após horas de tensas negociações, anunciou o ministro da Energia saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, em outro comunicado.

Dessa forma, a mudança saudita, adicionando um corte voluntário, foi a parte mais significativa do acordo, dando sustentação à redução da produção até 2024. O príncipe Abdulaziz já havia lançado alerta a “especuladores” para tomarem “cuidado” com os rumos do preço do petróleo.

No domingo (4) à noite, por volta das 20h, as cotações do petróleo nos mercados internacionais eram de alta. O preço do barril do tipo Brent, referência para os preços da Petrobras avançavam 2,55%, cotados a US$ 78,07, ao passo que o WTI valorizava-se 2,63%, a US$ 73,63.

Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos foram os principais vencedores das negociações deste final de semana. O país conseguiu melhorar sua cota para o ano que vem, às custas dos membros africanos, que foram solicitados a desistir de parte não utilizada de sua produção.

O acordo definitivo chegou, portanto, após longas negociações, com os membros africanos, o que atrasou o início da conferência em várias horas. Ao final, contudo, todos os países concordaram em revisar suas capacidades de produção, conforme o comunicado da OPEP.

A OPEP+ buscou no final de semana, em Viena, na Áustria, destravar o acordo, que determina restrições à produção dos países integrantes do órgão, como forma impulsionar os preços da commodity. Há dois meses, foi anunciado um corte surpresa na produção.

O petróleo se recuperou brevemente após este anúncio em abril, mas desde então dados econômicos fracos da China e temores de recessão pesaram sobre os futuros do petróleo, que caíram 11% em Nova York em maio.

Destaques

Veja os destaques da reunião:

A Arábia Saudita fará um corte voluntário adicional de fornecimento de 1 milhão de barris por dia em julho;

Os Emirados Árabes Unidos são considerados vencedores da reunião, pois elevaram suas cotas de produção;

Os africanos, ao contrário, perderam espaço na produção mundial, por conta de cotas não utilizadas;

Os Emirados Árabes Unidos, que insinuavam sair da OPEP, dizem que continuarão no órgão;

Cortes voluntários serão estendidos até o final de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/organizacao-dos-paises-exportadores-de-petroleo-fecha-acordo-para-estender-cortes-na-producao-de-petroleo-ate-2024-precos-sobem/

Organização dos Países Exportadores de Petróleo fecha acordo para estender cortes na produção de petróleo até 2024; preços sobem

2023-06-05