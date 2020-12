Saúde Organização Mundial da Saúde pede uso de máscara nas reuniões natalinas na Europa

16 de dezembro de 2020

Foto: Reprodução

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda o uso de máscara nas reuniões familiares de Natal e de fim de ano na Europa – anunciou a instituição nesta quarta-feira (16), advertindo que há um “risco elevado” de que a pandemia se agrave no início de 2021.

“Existe um risco elevado de um ressurgimento [da pandemia] nas primeiras semanas e meses de 2021”, afirmou o escritório da OMS na Europa, em um comunicado no qual recomenda “usar máscara e manter as distâncias” durante as celebrações familiares, ou optar por realizá-las ao ar livre.

“Pode ser incômodo usar máscara e respeitar as distâncias quando se está com amigos, ou familiares, mas isso ajudará, em grande medida, a que todos estejamos seguros e sãos”, alega a organização.

A OMS lembra que, se as reuniões familiares forem realizadas em um lugar fechado, é importante limitar o número de pessoas presentes e arejar bem o ambiente para reduzir os riscos.

A zona Europa da OMS, que inclui 53 países, registrou desde o início da pandemia cerca de meio milhão de mortos e 22 milhões de casos de contágio, conforme números da Organização.

Nos últimos sete dias, contabilizou-se cerca de 1,7 milhão de novos casos e 34.500 óbitos por coronavírus. Nesta quarta-feira, vários países iniciam novas restrições, as quais estarão em vigor durante as festas para tentar reduzir este preocupante aumento de casos.

